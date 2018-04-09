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Özbekistan'da Türk sermayeli 59 kuruldu

Özbekistan'da Ocak-Mart 2018 döneminde Türk sermayeli 59 kuruldu

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:43
Özbekistan'da Türk sermayeli 59 yeni şirket kuruldu

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin Ocak-Mart 2018 dönemiyle ilgili ekonomik ve sosyal verileri açıkladı. Verilere göre, Özbekistan'da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 1 Nisan 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13,3'lük artışla 5815 oldu. Yabancı sermayeli şirketler en çok imalat sanayisinde faaliyet gösterdiği, bu sektördeki şirketlerin sayısı 2511 olduğu açıklandı. Toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 1142 olarak belirlendi.

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Özbekistan'da 2018 yılının ilk 3 ayında yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı 387 oldu. Bu dönemde kurulan şirketlerde 76 firmayla öne çıktı. Rusları, 73 şirketle izlerken, 59 le üçüncü sırayı aldı. Yeni şirketlerin 55'inin sermayesi 'dan, 53'ünün sermayesi ise 'den geldi.

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Özbekistan'da Türk sermayeli 59 yeni şirket kuruldu
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