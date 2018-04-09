Sağlıkta ithalatı bitireceğiz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan sağlıkta önümüzdeki dönemde hızlanacak yerli ve millileşmeyi SABAH'a açıkladı. Bakan Demircan, yerlilik ilaç üretiminde Cumhuriyet döneminin en büyük atılımının bu dönemde yapıldığını belirterek, şunları söyledi: "Yerli üretim, milli üretim şart. Tamamen ithalatçı olduğumuz bir sektörden önce yerlileşmeye sonra da ihracatçılığa dönüyoruz. Tükettiğimiz ilacın yüzde 80'i kutu bazında yerli üretilirken, değer bazında ise yüzde 50'si yerli üretimden karşılanıyor. Sırada patentli ve milli ilaçlarımız var. Tıbbi cihaz ve aşı için de böyle olacak. İhracat 1 milyar liranın üzerine çıktı. Patentli milli ilaçla neredeyse tamamen yurtdışına bağımlı olduğumuz bir sektörde ihracatçı ülke olacağız. Hedefimiz yüzde yüz yerli üretim." Türkiye'nin ilaca bütçeden yıllık 22 milyar lira aktardığını anlatan Bakan Demircan, "İlaç gibi, aşı gibi konular aynı savunma sistemleri gibi stratejik. Tamamen yabancıya bağımlı olamazsınız" diye konuştu. Bakan Demircan, ilaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016'da başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2.2 milyar lira olan 375 ürün 2017'de yerlileştirildiğine dikkat çekerek, "Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar lira olurken ilaç sayısı ise böylece 577 adede yükselmiş oldu. Aşıda yerlileştirme çalışmasıyla kamu maliyesine yaklaşık 900 milyon lira katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

6 MİLYAR CEPTE KALACAK

İlaçta hedefin yüzde 100 yerlilik olduğunu belirten Bakan Demircan, "Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilaçlar 6.1 milyar lira değerinde. İlaçtaki yerlileştirme projesi ile 6.1 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak" dedi.

TIBBİ CİHAZDA 5 MİLYAR $'LIK İHALE

Türkiye'nin MR, tomografi gibi tıbbi cihazların ithalatına 5 milyar dolar aktardığını kaydeden Demircan, "Yerli ortakla alım garantili modeli tıbbi cihaz üretiminde de yapacağız. Yakında ihale yaparak bu alanda da yerli üretime geçeceğiz" dedi. Demircan şöyle devam etti: "Yerli sektörü desteklerden temel bilimsel standartlardan taviz vermeyiz. Türkiye'de fabrika kurup, vergi Türkiye'ye ödeniyorsa bu yerli üretimdir. Ancak patentinden molekülüne burada üretilirse milli ilaçtır. Aynı uygulamayı aşı ve tıbbi cihaz üretiminde de gerçekleştireceğiz. Sağlıkta hedef yüzde 100 yerli ve milli üretim."