Balıkesir hedef büyüttü

ÇEKİYORUZ

BUGÜN NELER OLDU

Dev yazar kadrosuyla Anadolu'nun çeşitli illerinde gerçekleştirdiği buluşmalarla gittiği ilin röntgenini çeken Turkuvaz Medya'nın beşinci durağı Balıkesir oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye si'nin ev sahipliğinde hayata geçirilen "İl Buluşmaları" ile ilin ekonomik ve sosyokültürel haritası çıkarıldı.SABAH yazarları ile bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ilin şu anki ekonomik verilere göre Türkiye'de 16'ncı sırada yer aldığını belirterek hedeflerinin Balıkesir'i ilk 10'a sokmak olduğunu söyledi. Bir ilin büyümesi için öncelikle ekonomi haritasının çıkartılması gerektiğini belirten Kafaoğlu, "İlimiz tarım, turizm ve sanayi alanında büyük potansiyel barındırıyor. Bu üç alanda, aynı oranda büyümek için çalışıyoruz" dedi. Balıkesir'in Marmara ile Ege Bölgesi'ni birleştiren bir noktada olduğuna dikkat çeken Kafaoğlu, "Kara, demir, deniz ve havayolu altyapımız mevcut. Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Çanakkale Köprüsü'nün İzmir aksı buradan geçiyor. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ilimize uzanacak. Çandarlı'da yapımı devam eden dev bir limanımız var. Yani bir işadamı burada üretim yaptığında isterse demiryoluyla isterse denizyoluyla isterse karayoluyla dünyanın her yerine ulaşabilir" diye konuştu.Balıkesir'in lojistik olarak çok önemli bir noktada yer aldığını belirten Başkan Kafaoğlu, "İstanbul'un sanayiden arındırılması için çalışmalar yapılıyor. Bursa, Yalova, Kocaeli'de yeni sanayi yatırımları için yer sıkıntısı var. Dolayısıyla Balıkesir bu alanda çok önemli bir lokasyon olarak öne çıkıyor" dedi.Balıkesir'in İstanbul'dakiyatırımları çekmeye başladığıbilgisini veren Kafaoğlu, şunlarıanlattı: "Şişecam, Kalekim, FilliBoya ilimize yatırım yaptı. Birinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB)doldu, 7 bin 500 metrekare ilavealan ekliyoruz. İkinci OSB'miziaçtık. Bandırma'da ağır metalve ihtisas OSB, Altınova'dagıda ihtisas OSB'yi kurduk. Edremit'te zeytin ihtisas OSB kuruyoruz. Sağlıklı gıda ihtisas OSB kurmayı planlıyoruz. Burada da helal gıdayı devreye alacağız. Çünkü helal gıda dünyada hızla büyüyor. TSE ile ciddi çalışmalarımız var. Tarım alanlarımızı heba etmeden OSB alanlarını kurmayı hedefliyoruz."Göreve gelir gelmez yatırım için düğmeye bastıklarını anlatan Kafaoğlu, "Cesaretli olmamız gerekiyor. İş yaparken hata olur, hata yoksa iş de yoktur" dedi. 8-9 Mayıs'ta Marmara Kalkınma Ajansı'nın işbirliğinde Balıkesir Kalkınma Günleri etkinliğini düzenleyeceklerini aktaran Kafaoğlu, "İlimize yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.Balıkesir'in 2017 yılında 540 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Kafaoğlu, "Ancak, Balıkesir'de faaliyet gösteren ve vergi kaydı İstanbul veya başka şehirlerde olan firmaların ihracatları bizlere yazılmıyor. Örneğin Etibor diye bir işletmemiz var. İhracat çalışmaları bizlere yansımıyor. Çünkü vergi dairesi Ankara'ya bağlı. Bunun gibi firmaları eklersek ilimizdeki ihracat oranı 1 milyar doları aşar" şeklinde konuştu.Balıkesir... Efeler diyarı... Tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi şehri.Balıkesir... Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan... Kuvayı milliye şehri. Çanakkale Savaşlarında Kastamonu'dan sonra en fazla şehit veren ikinci şehir.Balıkesir... TÜİK verilerine göre...30 büyükşehir arasında... En mutlu şehir. Ortak akılla yönetilen temiz, huzurlu ve ucuz bir şehir. Görmediyseniz... Mutlaka gelip gezmelisiniz.Balıkesir... Marmara Denizi ile Ege Denizi'nin kucaklaştığı... Hani ne derler... Yaşanacak şehir.Balıkesir ekonomisinin en önemli özelliği, üretilen katma değer içinde tarım ve hayvancılık sektörünün payının Türkiye genelinin oldukça üzerinde olması. Ekonomik ağırlığı tarımda olan, kimya ve gıda sanayisi gelişmiş, turizm potansiyeli 2.5 milyona çıkmış olan bir il. Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası , Avşa, Şeytan Sofrası gibi doğal güzellikleriyle Yıldırım, Aziziye, Mecidiye, Kayabey, Zaganos Paşa Camii, Kyzilos, Hisartepe gbi tarihi mekanları görülmeye değer. İstanbul-İzmir otoyolunun kesiştiği noktada bulunan Balıkesir'in, Bandırma'da gümrük açıldığında önemi bir kez daha artacakMutluluk şehri Balıkesir'e uçakla Edremit üzerinden gittik. Uçaktan görünen manzara insanı büyülüyor. Zeytin ağaçları yeşilin patronluğunu yapıyor. Türkiye'de Balıkesir zeytinin ve zeytin yağının başkenti. Ayvalık'ta 2 milyon, Körfez'de 8 milyon olmak üzere toplam 10 milyon zeytin ağacı var. Ayvalık'ta zeytin yağının asidi düşük. Bu da kaliteyi artırıyor. Zeytin yağının kalitesinin ise 3 nedeni var: 1-Zeytin ağaçlarının olduğu toprakların PH'ının yüksek olması.. 2-Poyraz'ın fazlasıyla esmesi.. 3-Muhteşem koyları olan deniz...Sanayisi, tarımı, turizmi ile Balıkesir, hızla büyüyen şehirler arasında. Tarım alanları ve otoyol projesi nedeniyle geçiş yolu olma özelliğinden dolayı büyük şirketlerin gözde şehirleri arasında yerini almaya başladı. Tarım ürünlerinin kısa sürede ulaşımı nedeniyle birçok şirket büyük fabrikalarını Balıkesir'e taşıma kararı almış. İkinci organize sanayi bölgesinin de hizmete gireceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, firmaları yatırıma davet ediyor. Bu firmaların Balıkesir'e taşınmasıyla pek çok kişiye imkânı sağlanacak.Balıkesir, tarım, imalat sanayi, lojistik, ulaştırma, turizm ve ağırlama sektöründe önemli potansiyeli olan, bu sektörler için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek adına, en ideal üniversite kenti olacak bir ilimiz. İlin tarıma elverişli arazileri ve buna uygun sanayisiyle, dünya ekonomisindeki rolünü artıracak yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğu gerçek. Önümüzdeki 50 yıl Asya ile Afrika arasında katlanacak ticaret, Balıkesir'e büyük bir canlılık getirecek. Bu nedenle, Balıkesir erişebilirliğini sürekli güçlendirmeli.Türkiye'nin potansiyelinin gizlendiği Anadolu şehirlerini dolaşmaya devam ediyoruz. Şehir Buluşmaları kapsamında gittiğimiz Balıkesir, Türkiye'nin tarım ve hayvancılığının merkezi konumunda ama şimdi artık sanayide de öne çıkmak istiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile birlikte şehirdeki bazı sanayi tesislerini dolaştık ve gördük ki birçok şirket fabrikasını Balıkesir'e taşımak harekete geçmiş bile. Kafaoğlu, "Biz herkesin belediye başkanıyız. Taş üstüne taş koyuyorlarsa, biz de başımızı koyarız. Yatırım yapanın önünü açarız" diyor.Marmara'nın incisi Balıkesir'deyiz... Her yer uçsuz bucaksız yeşil denizi... Uyanmak istemeyeceğiniz kadar hayal kurabilirsiniz. Balıkesir tarihi zenginliği bakımından da kadim bir kent... Ulaşım noktasında tüm aksların buluştuğu önemli bir kavşak... Kafanızı çevirdiğiniz her yer zeytin ağacı... Yaşadığınızı fark edersiniz Balıkesir'de... Mutlu insanlar şehrinde yüzler gülüyor. Tarihi, kültürü, doğası, mutfağı ile 'İşte yaşayacağım yer' diyebileceğiniz bir kent... Gitmediyseniz gidin. Görün ve yaşanmışlık heybenize mutluluk doldurun... Ben öyle yaptım.Marmara ve Ege'nin kesişim noktası olan Balıkesir, birçok yönüyle herkese hitap ediyor. Tarihi, doğası, zeytini, zeytinyağı, küçükbaş hayvancılığı ve turizmiyle ile öne çıkan kentin yüzölçümü olarak İstanbul'un üç katı büyüklüğünde olduğunu ve 22 adaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Sakin kent Balıkesir'in yeşil doğası muhteşem. Hangi ilçeye giderseniz gidin yol boyunca size zeytin ve çam ağaçları eşlik ediyor. Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacının 10 milyonunun bu kentte olduğunu öğrenince buna şaşırmıyoruz.Bir ucu Marmara, diğer ucu Ege'de olan Balıkesir'i ziyaret ettiğimizde şehrin hem tarihi zenginliğini hem de modern yüzünü görme fırsatı bulduk. Kentin en büyük ve mimari yönden en mükemmel külliyesi olan Zağnos Paşa Külliyesi, Koca Sait ve Kuva-yı Milliye Müzesi bizleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Kent merkezine sadece 1 buçuk saat uzaklıktaki Ayvalık ve Cunda Adası özellikle yazın yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Cunda'da deniz kenarına dizili restoranlardaki mutlu insanları görmek bizim için sevindiriciydi.SABAH Yazarlar Kulübü'nün gerçekleştirdiği İl Buluşmaları'nda bu defa rotamız Balıkesir'di. Türkiye'nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nde yer alan Balıkesir; tarım, sanayi, turizm, maden, hayvancılık gibi alanlarda Türkiye'nin lokomotif illeri arasında yer alıyor ve gelecek 10 yıl içinde yıldızının parlayacağı aşikar... Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan, Türkiye'nin en çok adasını bünyesinde barındıran doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan Balıkesir, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropollerin kesişim noktasında yer alıyor. Deniz, hava, demiryolu ulaşım ağlarının zenginliği ile de dikkat çekiyor.Dünyanın pek çok noktası gibi Türkiye'de de büyükşehirler aşırı yoğunluk, çarpık kentleşme, trafik ve yerleşim alanlarının kısıtlılığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Buna çözüm olarak özellikle Avrupa'da örneklerini gördüğümüz düşük yoğunluklu şehir ile kasabalardan oluşan, kırsal bölgelerin de ulaşım imkânlarından ciddi bir şekilde faydalandığı ve sanayi, tarım ve turizm sektörlerinin eşit ağırlıklarla bir arada yer alabildiği örnek metropolitan alanlar yaratmamız gerekiyor. Devletin bölgede son yıllarda hız kazanan ulaşım yatırımları da düşünüldüğünde Balıkesir, Marmara ve Ege kıyılarındaki Bandırma ve Edremit gibi ilçeleriyle bu alanda ciddi bir potansiyeli taşıyor.Geçtiğimiz günlerde Marmara ve Ege'yi birleştiren odak şehir olmaya aday, İstanbul'un 3 katı yer ölçümüne sahip, Türkiye'yi doyuran Balıkesir'deydik. 1 milyon 200 bin nüfusa sahip Balıkesir'in 20 ilçesi ve 22 adası var. Yazlık nüfus ise 2.5-3 milyonu buluyor. Balıkesir'de yok yok. Tarım, hayvancılık, turizm... Şehirde muz ve çay dışında her şey üretiliyor. Kırmızı et, yumurta ve süt konusunda Türkiye'de ilk 3'e giriyor. Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri ise turizm açısından önemli. Balıkesir, Türkiye'de en çok yerli turist çeken yer olarak öne çıkıyor.