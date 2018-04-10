İTO'da seçim heyecanı arttı

İTO üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerini belirlemek için dün (pazartesi) sandık başına gitti. Fuarİzmir A Holü'nde gerçekleşen seçimlerde 79 komitede oy kullanan üyeler 429 meslek komitesi üyesi ve 175 meclis üyesini seçti. Saat 17.00'de sona eren seçimlerde üyeler, 94 sandıkta oylarını kullandı. Seçim sonucuna göre İTO Başkan Adayı Mahmut Özgener, 56. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda 201 oyun 155'ini alarak meclis üyesi olmayı garantiledi. Mevcut başkan Ekrem Demirtaş 13. İçecek Grubu'ndan meclis üyesi olmayı başarırken diğer başkan adayı Zeki Yöndem, 21. Kişisel Bakım Güzellik Salonları Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu komitesinden meclis üyesi seçilemedi. Özgener'in kırmızı, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın ise mavi listeyle seçim yarışına girdiği, 5 meclis üyesinin çıkacağı 67. İnşaat, Yapım ve Onarım Grubu'nda, Özgener bin 238 oy alırken Demirtaş 939'da kaldı.

"ODAMIZA SİYASET SOKMAYACAĞIZ"

İzmir Ticaret Odası'nın meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerine oda üyelerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, seçimin sonuçlarını değerlendirdi. Demirtaş, 2013 yılında yapılan oda seçimlerine yakın bir tablonun oluştuğunu öne sürerek, "Gelen yeni meclis üyelerimiz, güven tazeleyen meclis üyelerimiz oldu. Ama geçen seçimlerin ardından oluşan dengeyi muhafaza ediyoruz. Bu denge devam edeceği için, cumartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu seçimi benim için yine zor olmayan, kazanacağım bir seçim olacaktır" dedi. Bazı komite seçimlerinde eşit oylar çıkması nedeniyle halihazırda askı ve itiraz sürelerinin devam ettiğini belirten Demirtaş, bunun ardından net listelerin çıkacağını, meclis üyelerinin belirleneceğini söyledi. Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Odamız yapısı itibariyle zaten devamlı kendini yenileyen bir kurumdur. Her seçim döneminde yeni meclis üyeleri aramıza katılır, tecrübeliler ile yeni bir yapı oluşur ve değişim sağlanmış olurdu. Kesin listeler ortaya çıkınca da yine bu şekilde bir yapı olduğunu göreceğiz. Benim şu anki listeler sonucunda da cumartesi günü yapılacak seçimlerden, arkadaşlarımla birlikte zaferle ayrılacağıma dair hiç şüphem yok. Zaten ilk sonuçların ardından pek çok seçilen arkadaşım desteklerini iletti. Yine onlarla birlikte bir değerlendirme yapıyorum. Sonuçlarından emin olduğumuz bir seçim olacak. Seçimin sonucunu 175 meclis üyesi arkadaşımız belirleyecek, davul zurna çalanlar değil. Bugüne kadar hep böyle oldu, meslek komitesi seçimlerinden sonra erken kutlama yapanları çok gördüm ama sonuçta üyelerimiz hep bana ve arkadaşlarıma destek verdi. Bu seçimde de meclis üyelerimiz ile birlikte odamıza siyaset sokmayacağız."

"YARIŞ DAHA BİTMEDİ"

Diğer başkan adayı Mahmut Özgener ise dün seçimlerin ardından sevinç ve coşku yaşadı. Özgener, kendisini destekleyenlere sarılarak sevincini gösterdi. İTO Başkan Adayı Özgener dünyaptığı açıklamada, "Çok çalıştık, değişim ihtiyacını hissederek yola çıktık. Ben 2004-2009 yılları arasında İzmir Ticaret Odası Meclis Başkan Vekilliği yapan Necip Nasır'a 'baba' diyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk günden bana çok büyük destek verdi. Oda konusundaki bütün deneyimlerini paylaştı. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede yani inşaat ve ulaşım araçlarında değil birçok komitede yaşandı. Bu yüzden çok mutluyum. Demek ki doğru şeyler yaptık. Şimdi bize düşen sorumluluk bizden bu beklentileri karşılamak. Bu yarış daha bitmedi ben daha başkan seçilmedim. Şu an sadece bir meclis üyesi oldum. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığımda da arzuladığımız neticeyi alır, sonrasında tüm görüşlerimizi sizlerle paylaşırız" demişti.

ORTAK AKIL BELİRLEYECEK

Edinilen bilgilere göre seçimde 25 komitede tek liste, 50 komitede çift liste yarışırken, 4 komitede ise 3 liste yarıştı. Ortak Akıl Grubu ise toplamda 18 komiteden seçimlere girdi. Seçimin belirleyicisi olarak da öne çıkan Ortak Akıl Grubu seçime 16 komitede çift liste hazırlarken, 2 komitede 3 liste olarak girdi. Ortak Akıl Grubu sözcüsü ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Salih Özçiftçi, dün yaptığı açıklamada henüz bir başkan adayıyla anlaşmayı düşünmediklerini ve hiç kimseyi desteklemediklerini söyleyerek, "Direk liste olarak girdiğimiz komite sayısı 18-20 arasında olabilir ama toplamda 47 komiteden meclise girmek için yarışıyoruz. Bu komitelerde ise 1 ya da 2 arkadaşımız meclise girmek için yarışıyor. Şu an için bir başkan adayımız yok ama bunu toplanıp ortak akılla açıklayacağız. Meclise 50 arkadaşımız girerse seçimin belirleyicisi olacağız" demişti.