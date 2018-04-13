Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, gerekeni yaparız

Merkez Bankası (TCMB
) Başkanı Murat Çetinkaya
son dönemde yaşanan gelişmelerin enflasyon üzerinde yarattığı riskleri yakından takip ettiklerini belirterek, ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabileceğini söyledi. TCMB 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Çetinkaya, para politikası kararlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekilleneceğini belirterek, "Bu vesileyle son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiğimizi vurgulamakta fayda görüyorum" dedi. Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini ifade eden Çetinkaya, amaçlarının kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. YÖNETİME İKİ ÜYE
Başkan Murat Çetinkaya, bankanın esas sözleşmesine, döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerle ilgili firmalardan bilgi alınmasına ilişkin çerçeveyi eklediklerini söyledi. Öte yandan Banka Meclis Üyeliği'ne Derya Yücel, Nurullah Genç
, Denetleme Kurulu'nda boşalacak üyelik için de Murat Özdil seçildi.
Enflasyonun bir miktar gerilese de hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, bu yıl ilk çeyrek öncü göstergelerinin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini vurguladı.