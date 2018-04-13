İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı yarın seçilecek

?İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri yarın seçilecek.

YENİ YÖNETİM 4 YIL GÖREV YAPACAK

9 Nisan'da yapılan Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimleri ile oluşan İTO'nun 20. Dönem Meclisi, odanın 4 yıl görev yapacak yeni yönetimini belirlemek için yarın saat 13.00'da İTO'nun Meclis Salonu'nda bir araya gelecek.

İTO'nun İstanbul'daki 81 Meslek Grubu'nu temsil eden 261 Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçecek.