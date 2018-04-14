KOBİ’lere kesintisiz destek

Banka
dışı finans kesimini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Genel Sekreteri Ahmet Candan, faktoring sektörünün ekonominin kılcaldamarları olan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ
) finansman ihtiyacında önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin
'in katıldığı, AHaber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in "Finansın Merkezi" programına, Kapital Faktoring
Genel Müdürü Yiğit Özkes
'le birlikte konuk olan Candan, banka dışı finans kesiminin büyütülmesi gerektiğine işaret etti. BANKA DIŞI FİNANS BÜYÜYECEK
İspanya'da bankacılık sektörünün finanstaki toplam payının yüzde 69, Türkiye'de ise yüzde 87 olduğuna dikkat çeken Candan, "Banka dışı finansın payı İspanya'da yüzde 31 iken bizde yüzde 13. Finansal Kurumlar Birliği olarak bu oranı daha fazla büyütme yönünde hedefler koyduk ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Hükümetin 6361 sayılı yasa ile bu alanı düzenlediğini ifade eden Candan, regülasyon süreci içerisinde özellikle faktoring sektörünün yasal zemine uyum sürecinin başarılı bir şekilde cereyan ettiğini bildirdi. Candan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun gözetimine girdiği 2006 yılı sektör için çok önemli. O yıldan bugüne geçirilen regülasyon süreçlerinde ciddi mesafeler alınırken, sektör de büyümesini aynı ivme ve trendle sürdürdü. Bu durum, sektörün hızlı bir şekilde mevzuat değişikliklerine uyum sağlayabildiğinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor." 110 BİN KOBİ'YE FİNANSMAN
Sistemin başarısında Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nin (MFKS) aktif hale gelmesinin kritik bir rol üstlendiğinin altını çizen Candan, "Bu sistem sayesinde, bugün ülkemizde hiç bir mükerrer finansmana konu edilemiyor. 2017 yılında bu yazılım üzerinden 110 bin KOBİ'miz finansman sağlamış. 5 milyon 600 bin adet fatura finansmana konu edilirken, bu faturaların muhatabı KOBİ sayısı da 250 bine ulaştı. Bu faturalar, bütün KOBİ'lere dokunduğumuzun göstergesi. Bunun toplam rakam karşılığı 145 milyar TL. Ortalamasına baktığımızda 29 bin liraya gelen bir rakam ortaya çıkıyor ki bu aslında ekonominin kılcal damarlarının bu finansman modeline ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesi" dedi. TAHSİLAT SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ
Faktoring
sektörünün on binlerce KOBİ'ye finansman hizmeti verdiğinin altını çizen Kapital Faktoring Genel Müdürü Yiğit Özkes, dijitalleşme yolunda da önemli adımlar atıldığını belirterek, "Merkezi Fatura Kayıt Sistemi 3 yıldır uygulanıyor. Bütün alınan temlikler bu sistemde kayıt altına alınmak zorunda. Bu aslında dünyada eşi benzeri olmayan bir örnek. Yurtdışından gelip, bu sistemi öğrenmek istiyorlar" dedi. Birliğin entegratörlük görevini de üstlendiğinin altını çizen Özkes, "Biz bu işi başlattık ve dünyaya örnek olmayı başardık. Dijitalleşme konusunda yaptığımız üçüncü önemli yatırım tedarik zinciri platformu. KOBİ'lerin büyük alıcılarda tahsilat sorunlarını çözmüş olacağız" diye konuştu. YOL HARİTASI ÇİZİLMELİ
Banka dışı finansın, toplam finans sistemindeki ağırlığının OECD ortalamasına getirilmesi adına mevzuat ve platformlar kurularak bir adım atılması gerektiğini ifade eden Kerem Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin 250 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ve iç piyasada da 2 trilyon dolarlık bir ekonomiye doğru oynadığını dikkate alırsak bu artık bankacılık sektörü tarafından finanse edilebilecek bir imkân değil. Burada FKB çatısı altındaki sektörlerin, toplamdaki payının en az yüzde 30'a ulaşması gerekiyor. Sektör, FKB çatısı altında çok inovatif ürünlerler KOBİ'lere hizmet veriyor. Bu hizmetler uluslararası alanda da büyük takdir görüyor. Sektörlerimizin payını yüzde 30'lara çıkaracak bir strateji ortaya koymamız gerekiyor." ARBİTRAJ YARATILMAMALI
Faktoring
kelimesi üzerindeki, geçmişten gelen ikrazatçılık deyiminden ötürü varolan algı sorununa vurgu yapan Ahmet Candan, "Sektörün ekonomimize, KOBİ'lerimize faydalı olduğuna inanılmasa hükümetlerimiz önemli düzenlemeleri yapmazdı. Finans kaynaklarını KOBİ'lerimizin hizmetine sunmalıyız. Bizlere, düzenleyici otoritelere düşen görev budur. Finans oyuncuları arasında arbitraj yaratacak düzenlemelerden kaçınılmalı" dedi. FKB'NİN MÜCADELESİ ÖNEMLİ
KOBİ'lere
erişimin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kerem Alkin, FKB'nin reel sektörde farkındalık oluşması adına çok önemli bir mücadele verdiğini söyledi. Reel sektör ve KOBİ'lere yönelik bu tür yeni finansman platformlarının oluşturulmasıyla ilgili farkındalığın mutlaka derinleştirilmesi gerektiğini kaydeden Alkin, "Block chain çok önemli. Türkiye'nin bu alanda iddialı olması gerekiyor. Dijitalleşmenin reel sektör açısından en önemli unsurlarından biri maliyeti düşürmesi" dedi. Yeşim OKSAY
-EKONOMİ