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Ağır ticari araç pazarı % 40 büyüdü

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Ağır ticari araç pazarı % 40 büyüdü

Ağır ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam 3 bin 820 ağır ticari araç satıldı. 2017'nin aynı döneminde pazar 2 bin 727 adet olarak gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla göre yüzde 40'lık bir artışı gösteriyor. te toplam pazarda bin 875 adet kamyon, bin 945 adet çekici satıldı. aynı dönemde 456 adetlik satışla, pazar payını yüzde 11.9'a çıkarttı. Scania, 413 adet çekici satışı ile ithal pazarda liderliğini sürdürürken, toplam pazarda en çok tercih edilen ikinci çekici markası oldu.

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Ağır ticari araç pazarı % 40 büyüdü
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