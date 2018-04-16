Ağır ticari araç pazarı % 40 büyüdü

Ağır ticari araç pazarında yılın ilk çeyreğinde toplam 3 bin 820 ağır ticari araç satıldı. 2017'nin aynı döneminde pazar 2 bin 727 adet olarak gerçekleşmişti. Bu bir önceki yıla göre yüzde 40'lık bir artışı gösteriyor. İlk çeyrekte toplam pazarda bin 875 adet kamyon, bin 945 adet çekici satıldı. Scania aynı dönemde 456 adetlik satışla, pazar payını yüzde 11.9'a çıkarttı. Scania, 413 adet çekici satışı ile ithal pazarda liderliğini sürdürürken, toplam pazarda en çok tercih edilen ikinci çekici markası oldu.

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