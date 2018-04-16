Otomotivde 8 yıllık dönem kapandı

2017 otomotiv sektöründe taşların yerinden oynadığı bir yıl olarak tarihe geçti. Türkiye'de faaliyet gösteren markaların neredeyse yarısının yöneticisi değişti. Değişim hız kesmeden 2018'de de devam etti. Bu sefer otomotiv sektörünün çatı örgütlerinde büyük değişim yaşandı. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nde (OİB) yönetim sekiz yıldan sonra değişti. Böylece bir dönem kapanmış oldu. Değişim ilk önce otomotiv ana sanayi firmalarını şemsiyesi altında toplayan OSD'de yaşandı. Marttaki genel kurulda OSD'nin sekiz yıllık başkanı Kudret Önen yerine Haydar Yenigün seçildi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ile birlikte OSD'de yeni bir dönem başladı.



OİB YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

Hemen ardından otomotiv distribütörlerinin çatı kuruluşu ODD'nin başkanı Mustafa Bayraktar, görevini Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu'na devretti. Bayraktar, 2010'dan beri başkanlık görevini yürütüyordu. Son değişiklik ise otomotiv sektöründe koordinatör kuruluş olan OİB'de gerçekleşti. OİB'nin sekiz yıldır başkanlığını yürüten Orhan Sabuncu görevi bırakırken, yerine oy birliğiyle Baran Çelik seçildi. Çelik, Türkiye'de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu OİB'in 2018-2022 dönemi için başkanlık görevini yürütecek. OİB'in yeni Başkanı Baran Çelik, otomotivden enerjiye pek çok iş dalında faaliyet gösteren Beyçelik Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO görevlerini sürdürüyor.

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