2018’de büyümeye devam

Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, 2017 yılsonu itibarıyla gayrimenkul portföy büyülüğünü 2.2 milyar TL'ye ulaştıran şirketin aktif büyüklüğünün yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini belirterek, "Bu dönemde finansal performansın yanı sıra, sektörün gelişimine katkı sağlayan ürünleri hayata geçirdiğimiz öncü çalışmalarlada, bulunduk. Bu kapsamda "Türkiye'nin İlk GYO Sukuk İhracı"nı gerçekleştirerek, gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda bir ilke imza attık" diye konuştu.

SEKTÖR İLERİYE TAŞINACAK

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin Türkiye ekonomisinin lokomotif faaliyet alanlarından biri olduğunun altını çizen Yetgin, "Sektörün gelişimi büyüme rakamlarımıza doğrudan yansıyor. Yıl içinde çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz platformları da bu anlamda önemli fırsatlar olarak görüyoruz" diye konuştu. Gayrimenkul Zirvesi'nde zirve sponsorluğunu üstlenmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yetgin, "Zirve bu yıl da hem Türkiye'den hem de yurtdışından önemli uzmanları bir araya getiriyor. GYODER'in öncülüğünde sektörümüzün tüm paydaşları, 'Gayrimenkulde tercihlerin DNA'sı değişiyor mu?' sorusuna hep birlikte yanıt arayacağız. Katılımcı profili her yıl daha da genişleyen zirvede ele alınan konuların ve yenilikçi yaklaşımların gayrimenkul sektörünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.



SEKTÖR BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYACAK

Yetgin, Türkiye ekonomisinin hızla büyüyen, yatırımcılarına güven veren istikrarlı yönetim anlayışıyla uluslararası ölçekteki tüm yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti. Yetgin, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, coğrafi özellikleri ve doğal güzellikleri yoğun ilgi gören Türkiye'nin, gayrimenkul sektörünün ekonomiye kattığı değerle daha da büyüyeceğini kaydetti. Artan finansal performansı ve güçlü altyapısı ile yatırımlarını sürdüren sektörün Türkiye'nin demografik ve ekonomik gelişmeleri göz önüne alındığında daha büyük işlere imza atacak bir potansiyel barındırdığını dile getiren Yetgin, "KDV ve tapu harçlarındaki indirimler konut satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşatmıştı. Benzer teşvikler iç talebi artıracak, 250'ye yakın alt sektörü etkileyen gayrimenkul sektörü 2018'de ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak" dedi. Yetgin şunları söyledi: "Gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcilerinin buluşmadan çıkardıkları notlarla işlerini daha da geliştirecek, sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecek."