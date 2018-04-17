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25 bin TL'ye anahtar teslim emeklilik!

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda hastaneler ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde para karşılığı isteyene engelli raporu çıkartan ve hak etmeyenlerin malulen emekli olmasını sağlayan çete çökertildi. Çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları belirlendi.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 07:01
25 bin TL'ye anahtar teslim emeklilik!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri" ihbarı üzerine H.Ş.'ye yönelik teknik ve fizik takip başlattı. Yaklaşık 6 aylık takiplerin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.'nin, hak etmedikleri halde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere 'engelli raporu' alan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi. Çete üyelerinin, para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattıkları belirlendi.

25 BİN TL'YE EMEKLİ

Çete üyeleri arasında 2 polis memuru, 1 imam, 2 çalışanı, 1 ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da olduğunun saptanması üzerine İstanbul, , Edirne, ve 'de 2 hafta önce baskınlar düzenledi. H.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin liraya kadar para aldıkları belirlendi. Malulen emekli olmak isteyen kişilerin ne kadar SGK primine ihtiyacı olduğu ve ne oranda engelli raporu alması gerektiği bilgilerini alan çete üyelerinin daha sonra tüm tahlil ve testlere müdahale ederek kişiyi malulen emekli edecek 'engelli raporunu' aldıkları tespit edildi. Çetenin şartları taşıyan kişilere de danışmanlık hizmeti vererek 5 bin lira aldıkları ve onlarında emekli olmalarına yardımcı oldukları öğrenildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇ

Sağlıklı kişilere aldıkları sahte engelli raporlarıyla, engellilere tanınan malulen emeklilik, ücretsiz seyahat kartı ve indiriminden de faydalandırarak devleti zarara uğratan 39 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden 21'i "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, sahtecilik ve kamuyu zarara uğratmak" suçlamasıyla tutuklandı. Serbest bırakılan 18 şüpheliden 17'sine adli kontrol getirildi.

ŞEKER İÇİN GLİKOZ ASTIMA ZEYTİN

Çete üyelerinin, engelsiz veya engel oranı düşük olan kişilerin, engelli raporları almaları için şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemleri uyguladıkları belirlendi. Şeker hastalığıyla ilgili engelli raporu almak isteyenlere test öncesi glikoz içirtiliyor, astım ve solunum yolu ile ilgili raporlar için 1 kilo zeytin yediriliyordu. Çete üyelerinin bazı kişilerin tahlil için laboratuvara gönderilen kan tüplerini değiştirerek yerine hastalık taşıyan kanların bulunduğu tüpleri koydukları de belirlendi.

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25 bin TL'ye anahtar teslim emeklilik!
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