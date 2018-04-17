Geleceğe ışık tutacak

Vakıf GYO Genel Müdürü Şeref Akgül, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER tarafından, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek "Gayrimenkul Zirvesi" platformunda "Türkiye Gayrimenkul Sektörünün DNA'sı Mercek Altında" konsepti ile gündeme gelecek konuların, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün tarihsel gelişimine ve geleceğine ışık tutacağını söyledi. Akgül, "Vakıf GYO olarak, sektörün genetiğinin bütün ayrıntılarıyla değerlendirileceği ve geleceğe yön verecek kritik noktaların ele alınacağı zirvenin bir parçası olmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

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