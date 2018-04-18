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’da yeni başkan Taşkesenlioğlu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
SPK’da yeni başkan Taşkesenlioğlu
Sermaye Piyasası Kurulu'nun () yeni başkanı, 'ın eski genel müdürü oldu. Taşkesenlioğlu'nun ataması 'de yayınlandı. Taşkesenlioğlu, 5 yıl boyunca görev yapacak. SPK'da Başkan 'ın görev süresi 1 Ocak'ta dolmuştu. , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988'de Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı.1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra 'ya geçti. çeşitli görevlerde bulunan Taşkesenlioğlu, 2012- 2014 yılları arasında Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Taşkesenlioğlu, Şubat 2014'te Halkbank'a yönetim kurulu üyesi olarak girdi. Bankada genel müdür olan Taşkesenlioğlu, Halkbank'taki görevinden Temmuz 2017'de ayrıldı.
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SPK’da yeni başkan Taşkesenlioğlu
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