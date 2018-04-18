SPK’da yeni başkan Taşkesenlioğlu

Sermaye
Piyasası Kurulu'nun (SPK
) yeni başkanı, Halkbank
'ın eski genel müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu
oldu. Taşkesenlioğlu'nun ataması Resmi Gazete
'de yayınlandı. Taşkesenlioğlu, 5 yıl boyunca görev yapacak. SPK'da Başkan Vahdettin Ertaş
'ın görev süresi 1 Ocak'ta dolmuştu. Atatürk Üniversitesi
, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988'de Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı.1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra Bank Asya
'ya geçti. Bankada
çeşitli görevlerde bulunan Taşkesenlioğlu, 2012- 2014 yılları arasında Vakıfbank'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Taşkesenlioğlu, Şubat 2014'te Halkbank'a yönetim kurulu üyesi olarak girdi. Bankada genel müdür olan Taşkesenlioğlu, Halkbank'taki görevinden Temmuz 2017'de ayrıldı.