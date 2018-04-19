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ihalesi yarın

gözde yerlerinden ihalesi için 24 firma şartname satın aldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 16:23
Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi yarın

AA muhabirinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan havacılığın gelişmesi için 2003'ten bu yana atılan köklü adımlara yarın yapılacak ihalesiyle bir yenisi daha eklenecek.

24 FİRMA ŞARTNAME SATIN ALDI

gözde yerlerinden Çeşme-Alaçatı'yı cazibe merkezi haline getirecek havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek. Havalimanı için bugün itibarıyla 24 firma şartname satın aldı.

Havalimanı, hem özel jetleri ağırlayabilecek hem de eğitim uçuşları ve charter seferleri için hizmet verecek.

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Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi yarın
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