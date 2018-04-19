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Vatandaş sandık başına gitmeden önce otellere koştu

Doğası, kumsalları, tarihi mirası ve gastronomi güzergahları ile tam bir turizm cenneti olan Balıkesir’deki otellerde doluluk oranları yüzde yüzlere ulaştı. Bayramı tatili ile hafta sonu tatilinin birleşmesini de fırsat bilen tatilciler, Edremit, Ayvalık ve Gömeç’teki otellere akın etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:53
Vatandaş sandık başına gitmeden önce otellere koştu

Büyükşehir Belediye Başkanı , Körfez bölgesindeki otellere yapılan rezervasyonların yüzde yüzlere ulaştığını söyledi. Kafaoğlu "Tatilcilerimiz Balıkesir'de umduklarından daha fazlasını bulacak. Çünkü burası denizi, kumsalları, tarihi ve turistik tesislerinin yanında gastronomi güzergahları ile hem göze, hem de damaklara hitap eden mutlu ve huzurlu bir şehir" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 15 - 22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ile bir grup otel işletmecisini kabul etti.

Balıkesir turizmi, sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimle, 'nin önündeki birçok engelin ortadan kalkacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de her alanda adeta şahlanışın önünü açacağını belirten Kafaoğlu, "Eminim ki turizm de bundan olumlu manada nasibini alacaktır ve ülkemizin dünya turizm pastasından aldığı pay da artacaktır" dedi.

Başkan Kafaoğlu, Balıkesir'in doğası, 22 adası, uçsuz bucaksız sahillerinin yanında Misyalılar, Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Karasi Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu'nun derin izlerinin görüldüğü yüzlerce tarihi esere ev sahipliği yaptığını söyledi. Balıkesir'de bu dönemlere ait 2 bin 889 adet tescilli taşınmaz kültür varlığının bulunduğunu belirten Kafaoğlu, tatilcilerin bir yandan, bu mekanlarda binlerce yıllık tarih yolculuğuna çıkarken, bir yandan da uçsuz bucaksız sahillerinde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarabileceklerini kaydetti.

- karayolu ile 18 Mart Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının Balıkesir'de birleştiğini, bu çalışmaların tamamlanması ile Balıkesir'e olan talebin daha da artacağını ifade eden Başkan Kafaoğlu, şunları söyledi, "İstanbul - İzmir otoyolunun neredeyse yüzde 90'ı tamamlandı. Otoyol tam olarak bitmemiş olmasına rağmen Balıkesir'e olan ilgiyi eski yıllara göre neredeyse yüzde yüz arttırdı. tatili ve hafta sonu tatilinin birleşmesi ile 3 güne çıkan tatili fırsat bilen vatandaşlarımız Körfez bölgemizdeki otellere akın etti. Edremit, Ayvalık, Cunda, Gömeç, Altınoluk, Akçay, Ören'deki otellerimizde rezervasyonlar yüzde yüze ulaştı. Kazdağları, Şeytan Sofrası, Kuş Cenneti, Cunda, Kuva-i Milliye Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Zağnos Paşa Camii, Taksiyarhis Kilisesi ve daha birçok tarihi merkez tatilcilerimizi bekliyor. Deniz turizminin kendisine hitap etmediğini düşünen tatilcilerimiz için de birbirinden kaliteli termal otellerimiz, misafirlerimizi bekliyor."
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in deniz, tarih, kültür ve termal turizminin yanında gastronomi turizmi ile de damaklara hitap eden bir şehir olduğunu söyledi.
Yakın zamanda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Balıkesir kuzusu ve Edremit zeytinyağı için coğrafi işaret aldıklarını belirten Kafaoğlu, "Bunların yanında birbirinden lezzetli 50 çeşit peynirimiz, höşmerim ve lor tatlılarımız, kaymağımız, ateşte közlenen kapaktan çıkma tarhana çorbamız, üçgen şeklindeki kulak mantımız, tiridimiz ve birbirinden lezzetli yüzlerce yöresel yemeklerimizle tatilcilerimizin damaklarına da hitap ediyoruz. Bu lezzetleri tatmadan 'tatil yaptım' denilmez" şeklinde konuştu. Başkan Kafaoğlu, tatilcilerin rahat ve mutlu bir tatil geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü tedbiri aldıklarını da sözlerine ekledi.

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Vatandaş sandık başına gitmeden önce otellere koştu
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