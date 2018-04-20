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2. el satışında devrim gibi karar!

Yargıtay'ın son kararı, ikinci el satışında karşılaşılan en büyük sorunlardan olan kilometre düşürme olayına yepyeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme, satıcının, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile gizlenen ayıplardan sorumlu olduğuna hükmetti.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 13:41
2. el otomobil satışında devrim gibi karar!

alma kararıyla ikinci el araç satılan internet sitesine giren vatandaş, '54 bin 700 kilometre ve hasarsız' notunun paylaşıldığı ilanı gördü. Araç sahibiyle irtibata geçen vatandaş, 22 bin lira karşılığında beğendiği otomobili satın aldı.

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2. el otomobil satışında devrim gibi karar!
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