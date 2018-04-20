2. el otomobil satışında devrim gibi karar!

Yargıtay'ın son kararı, ikinci el otomobil satışında karşılaşılan en büyük sorunlardan olan kilometre düşürme olayına yepyeni bir boyut kazandırdı. Yüksek mahkeme, satıcının, sattığı aracın kilometresinin düşürüldüğünün bilmemesi halinde bile gizlenen ayıplardan sorumlu olduğuna hükmetti.
Giriş Tarihi: 20.4.2018 13:38Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 13:41
Otomobil alma kararıyla ikinci el araç satılan internet sitesine giren vatandaş, '54 bin 700 kilometre ve hasarsız' notunun paylaşıldığı ilanı gördü. Araç sahibiyle irtibata geçen vatandaş, 22 bin lira karşılığında beğendiği otomobili satın aldı.