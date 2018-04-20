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Savunmada dışa bağımlılık % 40’a geriledi

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Savunmada dışa bağımlılık % 40’a geriledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının, 16 yıl içinde yüzde 80'den 40'a geriledini söyledi. Jandarma Havacılık Başkanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen T129 Teslim Töreni'nde konuşan Soylu, helikopter yapmayı değil yıllar önce Türk milletine unutturulmaya çalışılan öz güveni keşfettiklerini söyledi. Bakan Soylu, Türkiye Meclisi'nin 2002 ihracat rakamlarına bakıldığında savunma ve havacılık sanayi ihracatına başlık açılmadığını gördüklerini söyledi. Bugün, 2017 verilerine göre savunma ve havacılık sanayi ihracat rakamının 1.74 milyar dolar olduğunu belirten Soylu, "Proje sayımız 2002'de 66 iken 2018'de 600'e çıkmıştır" dedi.
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Savunmada dışa bağımlılık % 40’a geriledi
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