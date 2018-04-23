10 dev projenin 6’sı Türkiye’de

24 Haziran erken seçiminin ardından Türkiye
, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlanacak. Daha etkin ve hızlı karar alma imkânı veren yeni sistem
sayesinde bürokratik oligarşi gücünü yitirecek. Yeni sistemle Türkiye'nin dev vizyon projeleri de hız kazanacak. Yeni dönem
de ilk olarak 29 Ekim
'de dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul
'un yeni havalimanının ilk etabı hizmete alınacak. Yeni dönemde vizyon projeleri açısından ilk adım ise Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması olacak. İşte yeni dönemde hız kazanacak olan vizyon projelerden bazıları:
İstanbul Boğazı'ndaki son kazanın ardından önemi daha da artan Kanal İstanbul'un yapım ihalesi yapılacak ve çalışmaları başlatılacak.
Tam kapasiteyle devreye girdiği zaman dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un yeni havalimanı, 29 Ekim'de hizmete girecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu, MalkaraÇanakkale, 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın asma köprüleri arasında bir numara olacak. 5.5 yılda bu da tamamlanacak.
Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren
Projesi de dev proje
lerden biri. 2020'de bu hat hizmete girecek. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ise bu yıl sonu itibarıyla bitirilecek. Bursa- Bilecik Hızlı Tren Projesi de 2019'da bitecek. Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi bu yıl devreye girecek. Yaklaşık 6 milyar liralık Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi ise, 2023'te tamamlanacak.
Menemen-Aliağa-Çandarlı Yolu ve Ankara-Niğde Otoyolu da 2020'de bitecek. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu
Kınalı Odayeri Kesimi, 3 yıl sonra hizmete açılacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi de aynı dönemde hizmete açılacak.
Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık bir proje olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin ise 5 yıl sonra devreye girmesi planlanıyor. Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattının ise yılsonu devreye gireceği belirtildi.
Rusya ile birlikte yapılan Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali
'nin de 2023'te hizmete girmesi hedefleniyor. Santral ile Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak. 'ÜLKEM İÇİN HAYIRLI OLSUN'
Dünyanın
10 dev projesinin 6'sının Türkiye'de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Biz zaten bugüne kadar bu ülkede hep hizmetleriyle anılan hükümetler kurduk. İnşallah şimdi de başkanlık sisteminin özellikle çerçevesini farklı oluşturacağı bir dönemin içerisinde olacağız. Tüm ülkem için hayırlı olsun" dedi.