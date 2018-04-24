Şükrü Boydak’ın kızına savcı FETÖ’den ceza istedi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında ünlü işadamlarının bulunduğu 71 işadamı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davada bir sanık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiş, bir sanık da başka bir dava ile birleştiği için bu davadan tefrik edilmiş ve sanık sayısı 71'den 69'a düşmüştü. 23 Kasım'da görülen davanın son celsesinde mahkeme heyeti bir kısım sanıkların dosyalarının tefrik edilerek, sanıkların tek tek yargılanmalarına karar vermişti. Elif Bozdağ da tek dosyada yargılanmaya başladı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 39 yaşındaki tutuksuz sanık Elif Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Boydak kardeşlerin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan sanık Murat Bozdağ, eşi Elif Bozdağ'ın yargılandığı davada tanık olarak dinlendi. Tanık Murat Bozdağ, "147 bin TL Bank Asya hesabın, benim yapmış olduğum bir işlemdi. Eşimin finans işleri ile alakası olmazdı. Eşimin adına ben işlem yaptım, ben yönettiğim için hesaplardan eşimin haberi yoktu. Kar işleri getiren işlerden haberi olmazdı" diye konuştu.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNDAN CEZASI İSTENDİ

İddianamede yer alan Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibatı tespit edilen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na, Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki hesabından ABD, İsrail, Kanada, Peru ve Avustralya başta olmak üzere farklı ülkelere 2013 yılında 77.900 USD, 2014 yılında 291.930 USD,2015 yılında 225.500 USD transfer gerçekleştirdiği iddiasına da yanıt veren Murat Bozdağ, "Eşimin kayınvalidesi olan benim annem eşime gelerek onun hesabından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na para yatırmayı, daha sonra ödeyeceğini talep etmiş, eşim de kabul etmiş. Daha sonra annem gelerek eşimden borç olarak aldığı parayı elden bana verdi. Ben oraya neden yatırdığını sormadım" dedi.

Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanık Elif Bozdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatlarının savcının mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

