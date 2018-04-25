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’dan ’a 180 milyon $’lık mağaza yatırımı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Ikea’dan Kartal’a 180 milyon $’lık mağaza yatırımı
'nın 'deki franchise haklarını yöneten , 'a 180 milyon dolarlık karma proje yatırımı yaptı. 3 bin kişinin çalışacağı projenin 2.5 yıl önce başladığını dile getiren Maya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, gayrimenkulde yaşanan daralmanın 2-3 yıl içinde biteceğini, perakende sektörünün ise dinamizmini kaybetmeden büyümeye devam edeceğini, ciddi bir sorun görmediklerini söyledi. "4-5 bin çalışanınız varsa yatırım yapmak zorundasınız" diyen Özsüer, yatırımlara devam edeceklerini bu yıl içinde Antalya'da da 500 kişinin istihdam edileceği bir Ikea mağazası açacaklarını söyledi.

600 MİLYON $'LIK İHRACAT
Özsüer, Ikea'nın Türkiye'den 10 yılda 4.5 milyar dolarlık alım yaptığını söyledi. Maya Grup CEO'su Fuat Atalay ise, sadece geçen yıl yapılan alım tutarının 600 milyon dolar olduğunu, 3 yıl içinde bu rakamın 800 milyon doları bulmasını öngördüklerini söyledi.
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Ikea’dan Kartal’a 180 milyon $’lık mağaza yatırımı
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