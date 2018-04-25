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İmar barışında 2017 sonu milat olacak

Çevre ve , tarihi imar barışında fırsatçılara göz açtırmamak için önlem aldı. Düzenleme, 2017’den önce inşa edilen yapıları kapsayacak. 2018 öncesi yapıldığını ispat eden binalara belgeleri verilecek

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
İmar barışında 2017 sonu milat olacak
Hükümetin, genelindeki yaklaşık 16 milyon ihtilaflı yapı için çözüm getirecek 'imar affı' çalışmasında uyanıklara göz açtırılmayacak. 'yle ilgili çalışma son 6 aydır gündemde. Bakanlık, uyanıkların bu işi fırsata çevirmesinin önünü alacak. Bu nedenle 2017 tarihi barışta milat olacak. Çalışma gündeme gelir gelmez yeni kaçak inşaatların başlatılmış olabileceği ihtimaline karşı bu tarihten sonra yapılan konutlar affedilmeyecek. Bunun için uydu görüntü kayıtları, fatura ve belediye kayıtları incelenecek.

YÜZDE 3 UYGULANACAK
Çevre ve yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 'ın yüzde 93'ü, 'da Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Sarıyer ve Sultanbeyli'nin de büyük bir bölümü ruhsatsız yapılardan oluşurken, şimdi bu yapıların Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınması amaçlanıyor.

İLK ADIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkililer, evini kayıt altına aldırmak isteyen vatandaşların izleyeceği yola ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, arsanın malikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne gidecek. Binada kaç daire olduğunu, metrekareleri, yüzölçümleri bakanlık ile paylaşacak. Kayıt yaptıktan sonra da bu yıl belirlenen 900 liralık inşaat metrekare fiyatı üzerinden bir değerlendirme yapılacak. Örneğin, arsa bin metrekare ise buranın maliyeti 900 bin lira olarak hesaplanacak ve vatandaştan bu paranın yüzde 3'ü olan 27 bin lira şeklinde tahsilat yapılacak. Bu rakam her bina ve yapıya göre değişkenlik gösterebilecek ancak yüzde 3 tek tip olarak uygulanacak.

DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Elektrik, su, doğalgaz şu anda iskânsız olarak evlere bağlanırken, bunları bağlayanda bağlatanda hapis cezası ile yargılanabilecek şekilde suç işliyor. Çalışma ile böylesi bir suç teşkil eden durumda ortadan kaldırılmış olacak. Vatandaşların bu şekilde önünün açılması ü de hızlandıracak.
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İmar barışında 2017 sonu milat olacak
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