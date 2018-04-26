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çekiliş sonuçları! lerin tam liste isimleri!

Nescafe'nin çekiliş sonuçları açıklandı. Nescafe çekiliş sonucuna göre yedek listede adı olan lerin tam isim listesi sabah.com.tr'de. Nescafe çekiliş sonucu 111 Iphone 8 ve 11 marka araç kazanan asıl talihlilerden açılacak kontenjana göre hediyeler yedek listede olanlara verilecek. Peki nescafe yedek liste talihlileri kim? Nescafe talihlileri neler kazanacaklar? İdaresi’nin izniyle düzenlenen çekilişi kimler kazandı? 11 kişiye BMW marka sıfır araç ve 111 talihliye 8 cep telefonu hediye edecek olan Nescafe çekiliş sonuçları nescafe resmi internet sayfası'ndan duyurulacak. İşte çekilişiyle hediye kazananlar.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 17:36
Son dakika 2018 Nescafe çekiliş sonuçları! Talihlilerin tam liste isimleri!

Nescafe 2018 çekiliş sonuçları olarak açıklandı. Yedek liste leri isimleri ve tam liste açıklandı. Nescafe çekiliş sonuçları bugün açıklandı. Nescafelerden çıkan kodu göndererek çekilişe katılan yüzbinlerce kişiden kazananlar belli oldu. Peki nescafe kazananları yedek listede kimler var? İdaresi'nin izniyle düzenlenen çekilişe katılanlar, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı. Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

HEDİYELER NELER

Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ

Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI

Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3'ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3'ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2'si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.
















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Son dakika 2018 Nescafe çekiliş sonuçları! Talihlilerin tam liste isimleri!
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