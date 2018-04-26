Son dakika 2018 Nescafe çekiliş sonuçları! Talihlilerin tam liste isimleri!

Nescafe 2018 çekiliş sonuçları son dakika olarak açıklandı. Yedek liste talihlileri isimleri ve tam liste açıklandı. Nescafe çekiliş sonuçları bugün açıklandı. Nescafelerden çıkan kodu göndererek çekilişe katılan yüzbinlerce kişiden kazananlar belli oldu. Peki nescafe kazananları yedek listede kimler var? Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen çekilişe katılanlar, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı. Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

HEDİYELER NELER

Başvurular 16 Nisan 2018 tarihi saat 23:59 itibariyle sona erdi. Çekiliş ile satış değeri 138 bin TL'yi aşan 11 adet Bmw 118i Joy Plus 2017 Model otomobil verilecek. Ayrıca piyasa değeri 5 bin TL'nin üzerinde olan 111 adet iPhone 8 64 GB Cep Telefonu ikramiye olarak hediye edilecek.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇ TARİHİ

Buna göre çekiliş 20 Nisan 2018 tarihinde yapıldı. Kazanan talihliler ise 26 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Takvim Gazetesi ve Nescafe internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ŞİFREYİ GÖNDEREN KATILDI

Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen çekilişe Nescafé 3'ü 1 Arada Orijinal, Nescafé 3'ü 1 Arada Extra, Nescafé Crema Latte, Nescafé 3'ü 1 Arada Sütlü Köpüklü veya Nescafé 2'si 1 Arada ürünlerini alan müşteriler, paketten çıkan şifreyi göndererek katıldı.































