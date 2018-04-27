Koru’da büyüme devam ediyor

Koru
Sigorta bölge ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda acentelerle bir araya gelen Genel Müdür Soner Şahin, emin adımlarla büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti. Hızlı bir şekilde hasar ödeme konusunda iddialı olduklarını kaydeden Şahin, "Kaskoda eskiden 42 gün olan hasar ödeme süremizi mart itibarıyla 19 güne indirdik" dedi. Piyasaya yeni ürünler sürmenin de önemine değinen Şahin, bu doğrultuda sektördeki önemli bir ihtiyaca cevap veren Fatura Güvence Sigortası
'nı (FGS
) geliştirdiklerini dile getirdi. Şahin, FGS'nin bayileri senetlerin ödenmemesi riskinden koruduğunu aktardı.