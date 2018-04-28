275 gram pide 2 liradan satılacak

Türkiye
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı
, geçen yıl kilogramı 6.66 liradan satılan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 artışla bu sene için 7.2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Geçen yıl 300 gram pidenin Ankara
ve İstanbul
'da 2 liradan satıldığını hatırlatan Balcı, "Bu yıl 275 gramı 2 TL'den satılacak" dedi. Balcı, İzmir
'de 350 gram pidenin 2.5 lira olarak satılacağını ifade etti. EKMEĞE ZAM YOK
Ekmek fiyatlarına da değinen Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Kilogram fiyatı yine azam
i 5 lira olarak uygulanacak. Pidedeki 7.2 liralık kilogram fiyat da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyattır. Bu fiyatın altında satış yapacak iller de kendi maliyet hesabına göre satış yapacak" diye konuştu. Balcı, Prof. Dr. Canan Karatay
'ın, ekmek tüketilmemesi yönündeki çağrısına katılmadıklarını belirterek, "Ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır. 'Fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok'" diye konuştu.