Seçim erken güven tam

Ekonomik ve siyasi saldırılara boyun eğmeden 2023 hedeflerine kilitl
enen ve bölgesinde oyun kurucu haline gelen Türkiye
, erkene alınan seçimin belirsizlik sürecini kısaltmasıyla birlikte yatırımcı nezdinde güven tazeledi. Afrin operasyonunun başladığı 20 Ocak
2018'den sonra tahvil-bono piyasasına yabancı girişi hızlanırken, erken seçim kararının alındığı geçen haftadan bu yana, ekonomi üzerinden negatif algı operasyonu yapanları hayal kırıklığına uğratacak gelişmeler yaşandı. ÜÇ REKOR BİRDEN KIRILDI
Yerli yatırımcılar bir gün içerisinde rekor miktarda döviz
satışı gerçekleştirirken, Türk bankaları sendikasyonda tarihi rekorlara imza attı. Türkiye'ye güvenin en önemli göstergelerinden bir diğeri ise, Yapı Kredi Bankası
'nın rekor sermaye artırım kararı alması oldu. Seçim kararının alındığı geçen hafta tahvil-bono piyasasına son 2 ayın en yüksek yabancı girişi gerçekleşti. Yerli ve yabancının TL varlıklarına ilgisinin devam etmesi dün doları 4.03 TL'nin altına çekti. YABANCI ALIMI HIZLANDI
Zeytindalı Harekâtı'nın ardından 20 Ocak'ta başlayan Afrin Operasyonu ile bölgesinde oyun kurucu olduğunu net bir biçimde ortaya koyan Türkiye'ye yabancı güveni de hızlandı. Yabancı yatırımcılar tahvil-bono piyasasında 20 Ocak'tan bu yana 1 milyar 159 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancılar erken seçim kararının açıklandığı 13-20 Nisan haftasında ise 284 milyon dolarla son iki ayın en yüksek Hazine kağıdı alımını yaptı. Yabancının son iki haftadaki tahvil- bono alımı 480 milyon dolara ulaştı. Yabancının 1 aydaki tahvil alımı 726 milyon dolar oldu. YAPI KREDİ BANKASI'NA REKOR SERMAYE DESTEĞİ
Koç
Holding ile İtalyan UniCredit'in ana ortağı olduğu Yapı Kredi Bankası'nda tarihi bir karara imza atıldı. Bankanın sermayesinin 4.1 milyar TL bedelli artırılarak 8 milyar 447 milyon liraya çıkartılması için düğmeye basıldı. Banka ayrıca uluslararası piyasalarda ilave ana sermaye ihracı ile 500 milyon dolarlık ek borçlanma da gerçekleştirecek. Bu ihraç ile birlikte Yapı Kredi, toplam yaklaşık 1.5 milyar dolar ana sermaye artışı gerçekleştirmiş olacak. Bu işlem, son 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük bedelli sermaye ihracı olacak. Sermaye artırım kararını değerlendiren Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, güçlü ve kapsamlı bir 2020 hedefi oluşturduklarını belirterek, "Koç Holding
ve UniCredit, küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen, ülkeye ve Yapı Kredi'ye duydukları güvenle çok önemli bir sorumluluk alarak, pay ihracı yoluyla 4.1 milyar TL (yaklaşık 1 milyar dolar) sermaye artırımına karar verdi. Bunun yanı sıra, uluslararası piyasalarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracı da yapacağız. Böylece, toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek ana sermaye artışı sermaye yeterlilik oranlarının ve bilançomuzun daha da güçlenmesinde rol oynayacak" dedi. ?SENDİKASYONLARIN YENİLEME ORANI YÜZDE 112
Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyetinin ve yurtdışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü vurgulayan Akben, nitekim yakın zamanda Akbank, Ziraat Bankası, Eximbank ve Vakıfbank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı. Akben, Şubat 2018 itibarıyla sendikasyon kredilerinin yenileme oranının yüzde 111.8 olduğuna dikkati çekerek, "Kredilerin bir kısmı 2 yıl vadeli temin edilirken, spread'lerde de iyileşme sağlandı" dedi. Yapı Kredi Bankası'nın sermaye artırımını da değerlendiren Akben, "Alınan karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu gösteriyor. Biz de bankaların güçlü sermaye yapılarını daha iyi noktalara taşımalarını olumlu değerlendiriyoruz" diye konuştu. YERLİLER DOLAR SATTI
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Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile birlikte Türkiye'nin siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olması, yerli yatırımcıların da TL'ye güvenini perçinledi. 19 Nisan'da 223 milyar 476 milyon dolar olan toplam Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 20 Nisan'da 221 milyar 640 milyon dolara indi. Döviz hesaplarında bir günde 1 milyar 836 milyon dolar çözülme oldu. BANKALARA BÜYÜK İLGİ
Türkıye'nin
büyüme ve istikrar hikâyesi, bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesine de yansıdı. Son dönemde fon sağlama kabiliyeti artan Türk bankalarının, maliyeti de geriledi. Son bir haftada Vakıfbank 1.3 milyar dolar, Albaraka Türk ise 320 milyon dolar sendikasyon kredisine imza attı. Türk bankalarının son 1 aydaki sendikasyon tutarı ise 5 milyar dolara ulaştı. Krediler yüzde 112 oranında yenilendi.