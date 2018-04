320 milyonluk borç sıfırlandı

***

BUGÜN NELER OLDU

Her ay Anadolu'nun belirli bölgelerinde buluşmalar gerçekleştiren SABAH Gazetesi'nin dev yazar kadrosu Ordu 'da bir araya geldi. Ordu'nun iller arası rekabette dünü ve bugünü, ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedeflerinin değerlendirildiği buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren SABAH Gazetesi Yazarı Dr. Şeref Oğuz , "Anadolu kaplanları diye başladığımız programla bir kez daha fark ettik ki Türkiye çok farklı zenginlikleri barındıran bir ülke. Ordu da bu zenginliklerden biri. Ordu'ya iyi gelen her şey Türkiye'ye, Türkiye'yi düzeltecek olan her yapının da Ordu'ya iyi geleceğini biliyoruz" dedi.Ordu'nun ülkenin en küçük büyük şehri olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz , şehrin 19 ilçesi ve 770 mahallesiyle birlikte 51 ilden de büyük olduğunu ifade etti. Kentin kendi içinde barışını gerçekleştirdiğini ve hükümet yatırımlarının nihai aşamaya geldiğini belirten Yılmaz, "Ordu, Türkiye'de en fazla fındık, bal ve kivi üreten il ve mutluluk kat sayısı yüzde 84'ü bulan, en fazla mutlu insanların yaşadığı illerden birisi" dedi. Şehrinnüfusunun 742 bin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bizi 30 Temmuz'da sayarsanız 2 milyonuz. Yıllarca göç veren ve o göçün nihayetinde istihdamını gerçekleştirmiş bir büyük şehiriz" diye konuştu.Kentte güven ve asayiş sorununun olmadığını, iç huzurun en üst seviyede olduğunu dile getiren Yılmaz, Ordu'nun havalimanıyla birlikte ülkeye katma değer katan bir il olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bize o zaman muhalefet günde bir uçak bile inmez, kimse binmez dedi ama bugün itibarıyla günde 50 sefer var. Türkiye'de en fazla yolcu taşıyan ilk 13 il arasına girdik" dedi ve şöyle devam etti: "Nüfusla birlikte sinerjiyi oluşturduktan sonra ilimiz bundan sonra Türkiye'de ses getirecek bir ildir. 121 km sahil şeridimizle Karadeniz Bölgesi'nin sahil uzunluğu en fazla olan ve havası en temiz olan il biziz."Yeraltı su kaynakları bakımındanzengin bir il olmadıklarını belirtenYılmaz, su konusunda muazzam hamleleryaptıklarını ifade ederek, "1 kilometre sıcak asfalt içinbin 600 kamyon kullanıyoruz ve 750 kilometre sıcak asfaltdöşedik" diye konuştu ve şöyle devam etti: "İli bir bütün olarakkalkındırarak komşu illerin bile yapamadığını yaptık. Amabunun için popülist politika yapmamak lazım. Altyapıyla ilgilisorunsuz bir iliz ve ödenek kaynak sorunumuz yok. Ama aynızamanda Türkiye'de geliri en az iliz. Ona rağmen bu seviyede işlerbaşardık. 60 milyonluk öz sermayemizle yatırım yaptık. Şu anda çöpsorunumuz yok, hatta çöplerimizden bile para kazanıyoruz. Çevreillerin de çöplerine talip olduğumuzu söyledik. Hem çevre hem doğatemizliği yapmış olduk. Vatandaşların yüzde 92'si minibüslerdenmemnun değildi. 3 yıl boyunca uğraştık ve 320 aracı 177'ye düşürdük.Günde 2 bin dolmuş şehirden çekilmiş oldu. Ayda 3 bin lirakazanan dolmuş esnafı 9 bin lira kazanmaya başladı."Spora çok önem vererek, bu alana büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "145 milyon lira maliyetli stadımızı yapıyoruz. Ordu Futbolu ve diğer sporları birkaç sene içerisinde çok farklı bir noktaya getirecek toplam 8 tane tesis yaptık. Mevcut stadımız da şehrin tam ortasında kaldı ve biz dedik ki buraya bir şey yapmayalım. Şehrin göbeğindeki 66 dönüm bu alanın yeşilliğine dokunmadan vatandaşın gezip dolaşacağı bir alan olsun dedik. Çünkü ordu sıkışmış bir şehir. Bütün tesislerin işletmesini de hükümetimizden aldık ve biz işleteceğiz dedik. Bu tesislerin şu anda bize maliyeti sıfırdır" ifadelerini kullandı.2014'tepersonel giderlerinin yüzde 51'inin, gelirlerinin ise yüzde 92'sinin Ankara'dan olduğunu hatırlatan Yılmaz, "2017 sonunda personel giderlerimiz yüzde 29'a düştü. Hedefimiz personel giderlerini yüzde 25 altına çekmek ama teknik olarak pek mümkün görünmüyor" dedi. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Ordu biz yönetime geldiğimizde 320 milyon lira borç devretti. Borcumuzu şu anda sıfırladık. Koşar adımlarla gidiyor ve aramızdaki farkı rakiplerimizle kapatıyoruz. 750 binlik nüfusumuz şehir merkezinde yoğunlaşmadı. Tek alanda hizmet etmiyoruz. Bunu gözeterek ne istiyorsanız diye sorduk. Vatandaşın yüzde 26'sı yolları, yüzde 22'si su sorununu halledin dedi. Biz de çalışmalarımıza öyle başladık."ORDUYeşil ile mavinin kucaklaştığı Ünye'de... Sahilde... TAKA adlı mekânın güvertesinde oturuyorduk. Belediye Başkanı Ahmet Çamyar... Ve diğer dostlarla sohbet ediyorduk. Tepeler... Yaylalar... Yemyeşil. Deniz ise masmavi... Ama mavilik akşama doğru renk değiştiriyor. Başkan Ahmet Çamyar duygulandı... Ve "Şairden... Ömer Cam'dan" bir şiir okumaya başladı: "Ünye'de güneş, denizin bin bir renkli kızıdır, Gün doğarken sular sarı, batarken kırmızıdır." Şimdi... Ünye'nin tam zamanı.Sadece Ünye'nin değil... Şimdi Ordu'yu... Karadeniz'i gezmenin tam zamanı. Kışı bir başka güzel... Yazı, güzü bir başka güzel. Hele baharı... Doyamayacağınız güzellikte. Ordu... Sakin, temiz, huzurlu. Ordu... Ucuz mu ucuz. Ordu... Oksijenin yurdu. Ordu... Hızla büyüyen, koşar adım ilerleyen bir "Büyükşehir." Gitmelisiniz... Adımız gibi eminiz "En kısa zamanda tekrar gitmek isteyeceksiniz."Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve ekibi müthiş bir iş başarmış. Bir zamanlar çöplerin döküldüğü sahil, geniş yürüyüş ve bisiklet yollarıyla dikkat çekiyor. Mavi bayraklı plajlar, altyapı çalışmalarının tamamlanması, borçsuz bir belediye ve yepyeni bir Ordu... Yılmaz, tüm bu çalışmalar bitene kadar Ordu'ya turist gelmesini istememiş. Şimdi her şey hazır. Önümüzdeki yıldan itibaren Ordu'nun adını iç ve dış turizmde çokça duyacağız.Karadeniz'in incisi Ordu'dayız. Mavi ve yeşilin kucaklaştığı oksijen deposu. Havası, denizi, doğası en temiz coğrafya. Fındığın başkenti. Havalimanı Ordu'nun kaderini değiştirmiş. Tarım sektörüne bağımlı ancak önemli yatırımlara imza atmış. Sanayi açılımı için çalışıyor. Olmazsa olmazı ise turizm...Temiz havası, yeşili, denizi ve huzurlu kent merkezine rağmen Ordu, Trabzon ve Samsun gibi diğer Karadeniz şehirlerinin gölgesinde kalması sebebiyle henüz hak ettiği değeri elde edebilmiş değil. Ama bu güzel sahil kenti yeni dönemde yapılacak yatırımlarla, turizm ve sanayi merkezine dönüşebilir.Ordu yaşlanan bir kent. TÜİK'in son verilerine göre şehirdeki yaşlı oranı yüzde 13.97. Ancak burada eğitim beşikten mezara kadar devam ediyor. Belediyenin 4 yıl önce açtığı ORMEK kurslarının her yaştan kursiyeri var. 500 farklı branştaki kurslardan bugüne kadar 29 bin 864 Ordulu mezun olmuş.Geçtiğimiz hafta mavi ile yeşilin kucaklaştığı, fındık, bal ve kivinin memleketi Ordu'daydım. SABAH panelinde konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'nun son 15 yılda 3.5 kat büyüdüğünü söyledi. Yani Ordu, tersine göçü sağlamak için sanayi, turizm ve üniversite şehri olma yolunda ilerliyor.Dağın eteklerine, denize sıfır kurulmuş yemyeşil bir hayat. Oksijeni bile farklı Ordu'nun. Şehre ilk kez gelmeme rağmen, tüm güzelliğiyle üzerimde inanılmaz bir etki bıraktığını söyleyebilirim.SABAH İl Buluşmaları programı kapsamında 'Türkiye'nin en küçük büyük şehrine' yaptığımız seyahat son derece verimli geçti. Ordu, ekonomik ve siyasi potansiyeli yüksek bir şehir ve il yöneticileri ile halkın enerjisinden anladığımız kadarıyla ülke grafiğinde daha yükseklere tırmanmaya da eğilimli. Bu güzide kentimizi, kendi şahikası olan Boztepe gibi daha yükseklerde görmek hepimizi mutlu edecektir. Turizm bu yükselişin katalizörü olmaya aday. Ordu'nun kalkınma hamlesi turizmden başlayarak diğer sektörlere yayılabilir, yayılmalı da.Deniziyle maviye ormanıyla yeşile doyuran Ordu, şehircilik yapısıyla ve belediyecilik anlayışıyla adından bahsettiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın 4 yılda 19 ilçeye 1.5 milyar liralık yatırım yaptığı şehirde, özellikle çöp arıtma sistemi tüm şehirlere örnek oluyor. 7 km'lik sahil peyzaj çalışması, mavi bayraklı plajları, yaylalarıyla ve tabi ki şehirle özdeşleşen teleferiğiyle Ordu, Karadeniz'in sembol şehirlerinden biri haline geldi.Doğu Karadeniz'in giriş kapısı Ordu, mavi ve yeşilin kucaklaştığı bir kent. Ordu denince akla ilk fındık gelse de, şehir 120 kilometrelik sahili, mavi bayraklı plajları, yaylaları ve bakir doğası ile herkese hitap ediyor. Sakin, sessiz Ordu'da, caddelerin temizliği de göze çarpıyor.Ordu'da, kıyı, şehir, gastronomi, yayla, kaplıca turizmi ve kültürel turizm, trekking, yamaç paraşütü gibi birçok zenginlik bulunuyor. Yapılan yatırımlarla Ordu'nun şampiyonlar liginde yerini almış bir il hâline geldiğini söylemek mümkün... 'İşimiz gücümüz Ordu' sloganıyla hizmet almaya başlayan şehir, lokomotif iller arasında yerini almış.