Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > “Memurluk kalkıyor” söylentisine bakan yanıt verdi

kalkıyor” söylentisine bakan yanıt verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu " kalkıyor" yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 17:14
“Memurluk kalkıyor” söylentisine bakan yanıt verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Haber'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

Sarıeroğlu, memurluğun kaldırılacağına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, " ortadan mı kaldırılıyor diye söylentiler var. Sanki böyle bir adım atılacakmış gibi kara propaganda başlamış durumda. ile memur alımlarımız, sözleşmeli personel alımlarımız, kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili mevcut sistemimiz neyse, aynı şekilde devam edecek. 3.5 milyon kamu görevlimiz var hepsinin içi rahat edebilir. 4B'lilerin izin konusunda bizden talepleri vardı. 4B'lilerin izin sürelerini düzelttik. Bakanlar Kurulu'na sevk edildi" dedi.

81 milyona bahar müjdesi!
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Memurluk kalkıyor” söylentisine bakan yanıt verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN