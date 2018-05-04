Brand of Turkey diyeceğiz

Sakin ve planları çerçevesinde geçen 2017'nin ardından, 2018 için daha cesur davranma kararı aldıklarını ve hedeflerini yükselttiklerini belirten Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem
, "Ülkemizin, 2017'nin 3'üncü çeyreğine ilişkin olarak açıklanan, yüzde 11'in üzerindeki büyüme performansı doğru yolda olduğumuzun ilk ispatı oldu. Yılsonu rakamları da mevcuttaki güvenimizi perçinledi. Bu doğrultuda, yeni yıldaki gündemimiz öncelikli olarak yurtdışına açılmak. Hedefimizde Balkanlar bölgesi yer alıyor. Yeni mağazalarımız için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi Kiğılı ile ülkemizde 'Türkiye'nin erkek giyim markası' konumundayız. Bu konumlandırmayı yurtdışında da oluşturmak için çalışacağız. 2018'de 'Made in Turkey
' değil, 'Brand of Turkey' yani, 'Türkiye'nin markası' şeklinde bir iletişim yürüteceğiz. Böylece hem markamızın hem de ülkemizin ismini daha saygın bir yere koyabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de 225, yurtdışında 14 ülkede 26 satış noktaları olduğu bilgisini veren Suerdem, "2018 yılı süresince yurtiçinde 15, yurtdışında 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz" dedi. 2017'de aynı mağaza sayısı üzerinden yüzde 10'luk bir ciro artışı elde ettiklerini belirten Suerdem, "Bu yıl içinse yüzde 20'lik bir büyüme hedefimiz bulunuyor" dedi. ERKEN SEÇİM KARARINI OLUMLU KARŞILADIK
Erken seçim kararını hem Türk ekonomisi hem de sektör adına olumlu karşıladıklarını, piyasaya pozitif etkisi olacağını düşündüklerini ifade eden Suerdem, "Bizler Kiğılı olarak yatırımcı ruha sahip, esnek yapıda bir firmayız. Seçim döneminde de planlarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Bu anlamda şimdilik herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" diye konuştu. 2018'de toplam 50 milyon TL'lik yatırım yapmayı planladıklarının altın çizen Suerdem şöyle devam etti: "Yeni pazarlara gireceğiz. Toplam 20- 25 mağaza için yaklaşık 20 milyon TL harcayacağız. Bu yatırımlarımız büyümeyi getirecek. Bunun yanı sıra, Ar-Ge ve teknoloji alanına ayırdığımız bütçeleri de artıracağız. Teknolojiye 11 milyon TL, reklam, dijitalleşme, CRM, müşteri sadakati gibi marka ve pazarlama alanındaki çalışmalara 15 milyon TL, yeni ürün, inovasyon, tasarım merkezi alanlarında Ar-Ge'ye 3 milyon TL yatıracağız. E-ticaret ciromuz 2 katına çıkacak; bunun için depolama ve yazılım yöntemleri alanında 1 milyon TL yatırım yapılacak. Büyüyen operasyon dahilinde 150-200 kişilik yeni istihdam yaratacağız." Kiğılı olarak 67 ilde bilfiil konsept mağazaları olduğunu belitren Suerdem, "Mağazalarımızın yüzde 45'i İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde yer alıyor. Türkiye'nin genelinde alım gücü anlamında iyileşme sürüyor ve bu Anadolu'daki tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarına da yansıyor. Anadolu'da altyapıların oturduğu, lojistik, lokasyon, maliyet gibi alanlarda bize uygun olan noktalara yatırım yapmay�� sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. BALKAN ÜLKELERİ RADARIMIZDA
Son olarak Paris'te ikinci satış noktasını açtıklarını, mayısta Kıbrıs Lefkoşa'da bir mağaza açacaklarını belirten Suerdem, "Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi Balkan ülkelerinin tümü radarımızda. Sırbistan ve Hırvatistan'da 5 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Diğer ülkelerdeki fırsatları da değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu'da da büyümeyi sürdüreceğiz. 2018 yılsonuna doğru Suudi Arabistan'ın en büyük kenti Cidde'de ikinci mağazamızı açacağız. Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı. Yurtdışında büyüme stratejilerinin odağında Balkanlar olduğunu dile getiren Suerdem, "Bu bölgenin Türk hazır giyim yatırımcıları için potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Bu bölgede Batı Avrupa'ya nazaran daha az sayıda markalaşmış firma var ve nüfusları yine Batı ülkelerine göre daha genç. Alım gücü artıyor. Avrupa'nın geri kalanıyla bütünleşme süreci devam ediyor. Türk markalarına yönelik halihazırda oluşmuş bir pozitif algı söz konusu. Kültürel ve coğrafi yakınlığımız, lokal pazarları anlamada ve ona göre doğru stratejiler belirlemede elimizi kuvvetlendiriyor. Biz de bu pazarlara hızla girerek, yeni yatırımlarla marka bilinirliğimizi artırmayı ve yurtdışı ağımızı buralardan başlayarak genişletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.