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'den 'e gireceklere saat uyarısı! Sınava girecek olanlar dikkat...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (OSYM), 6 Mayıs Pazar günü yapılacak olan   sınavı öncesi adaylara uyarılarda bulundu. Twitter hesabından yapılan açıklama doğrultusunda, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarının sınav saatinden sonra binaya giriş izni verilmeyeceğini duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 10:32
ÖSYM'den ALES'e gireceklere saat uyarısı! Sınava girecek olanlar dikkat...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (OSYM) bugün yaptığı açıklama doğrultusunda 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'e girecek öğrencilerinin saat 10.00'dan sonra sınava giriş yapamayacaklarını duyurdu. Ve sınav girecek adayları dikkatli olması yönlerinde uyardı.

Saat 10.00'dan sonra sınava girmek isteyecek kişiler sınava alınmayacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve çevirici, ve eğitim öğretim planlaması kadrosuna naklen atanabilmesi ve doktora eğitimi için girilmesi gereken bir sınavdır.

ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES, her yıl iki defa yapılan bir sınav türüdür. 'nin gerçekleştirdiği sınavın tarihleri;

2018-ALES İlkbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018

Başvuru Tarihi: 07 Mart 2018/ 15 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 07 Haziran 2018

2018-ALES Sonbahar Dönemi

Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018/ 27 Eylül 2018

Sonuç Tarihi: 20 Aralık 2018

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ÖSYM'den ALES'e gireceklere saat uyarısı! Sınava girecek olanlar dikkat...
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