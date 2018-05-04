Simit Sarayı İngiltere’de 80 mağaza için flörtte

Simit Sarayı
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu, şirketin 2018 büyüme hedeflerini SABAH'a anlattı. 2017'de Sırbistan, Dubai, Lübnan, Irak ve Ürdün olmak üzere 5 yeni ülkede mağazalar açtıklarını anlatan Kavukçu, "Halihazırda 22 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2018 yılı sonunda bulunduğumuz ülke sayısının en az 25 olmasını hedefliyoruz. Yeni pazarlara girerken aynı zamanda mevcut ülkelerde de büyümeyi sürdürüyoruz" dedi. 3 yeni pazarın gündemlerinde olduğu bilgisini veren Kavukçu, "Gerek Türkiye, gerekse mevcut pazarlarımızda yeni mağazalar açmaya devam edeceğiz. İngiltere
'deki mağaza sayısı bu yılın ortasında 22'ye ulaşacak. Simit Sarayı bu yılın sonuna kadar İngiltere'deki mağaza sayısını 40'a ulaştırmayı hedefliyor. Ayrıca 80 mağazası olan bir zincirle de görüşmelerimiz de devam ediyor" diye konuştu. Kavukçu, İngiltere'deki Simit Sarayı fabrikasının da birkaç ay içinde faal hale geleceğini kaydetti. 22 ÜLKEDE 426 MAĞAZASI VAR
Sadece mağaza açarak değil, üretim ve Ar-Ge merkezleriyle de büyüdüklerini anlatan Kavukçu, "Hali hazırda Simit Sarayı'nın Sancaktepe ve Gebze'de fabrikaları bulunuyor. Riyad'da EMEA bölgesine hizmet veren depo ve lojistik merkezimiz var" ifadelerini kullandı. Simit Sarayı'nın dünyanın 22 ülkesinde 426 mağazası bulunduğunu anlatan Kavukçu, dünyanın farklı ülkelerinden Simit Sarayı açma talepleri geldiğini ancak fizibiliteye göre karar verdiklerin ifade etti. Kavukçu, "Simit Sarayı, hem Simit Sarayı Yatırım A.Ş. bünyesinde iştirak mağaza, hem de franchise sistemi ile büyüyen bir yapıya sahip. Organik büyüyen bir şirket olmakla beraber, Sırbistan'daki Costa Cafeleri satın alıp Simit Sarayı markası yaparak inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde de organik ve inorganik büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Arabica kahve geliyor
Simit Sarayı'nın hızlı büyüme ve yurtdışında yaygınlaşma stratejisine 2012 yılından bu yana hız kesmeden devam ettiğini anlatan Kavukçu, şöyle devam etti: "Hem Türk markalarının yurtdışında seviliyor olması, hem de perakende sektörü oyuncuları için var olan fırsatlar, büyüme konusunda hızlı karar almamızı sağlıyor. Simit Sarayı inovatif ürün çeşitliliğiyle, dünyanın "bakery cafe" olarak algıladığı yapıya sahip. Yatırımlarımızı da buna göre yapıyoruz. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışındaki Ar-Ge merkezleri ürün çeşitliliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ar-Ge merkezlerinde Türk, İngiliz, İtalyan ve Fransız uzmanlar çalışıyor. Simit Sarayı'nın mimari ekibi, yeni konseptler üzerinde çalışıyor. Londra Chelsea Kingsroad'daki son mağaza açılışı gösterdi ki, İngilizler Simit Sarayı'nı çok sevdi. Bu ay sonunda Leicester Square'daki 500 metrekarelik Simit Sarayı Mağazası açılacak. Bu mağaza hem yeri hem de konsepti itibarıyla tamamen yenilikçi bir hizmet verecek. 3. Nesil kahve hizmeti vereceğiz. Ayrıca, Simit Sarayı, Latin Amerika ve Afrika'nın en kaliteli yüzde 100 arabica kahve çekirdeklerini harmanladığımız kahvemizde iddialıyız. Kahvelerimiz hem mağazalarımızda keyifli sohbetlere eşlik edecek, hem de paketli halde dünyadaki tüm mağazalarımızda satışa sunuyoruz."