TMSF’den 8 bin konut mağduruna müjde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF
) bünyesindeki Dumankaya ve FiYapı'da yaşanan mağduriyet sona eriyor. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, iki firmada evleri yarım kalan 8 bin kişinin sorununu çözecek imzaları çok yakında atacakları müjdesini verdi. TMSF yönetiminde bulunan Boydak Grubu'nun tesislerini gezen Gülal, "Çözüm için son aşamaya geldik. Dumankaya'da inşaatı büyük bir Alman şirketi tamamlayacak. 10 gün içinde aksiyon alacağız" dedi. FETÖ
/PDY
bağlantısı nedeniyle el konulan Dumankaya İnşaat
'ın dört, FiYapı'nın ise daha fazla projesi yarım kalmıştı. Halen bünyelerinde 960 şirketin yer aldığını açıklayan Gülal, toplam aktif büyüklük
lerinin 50.3 milyar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şirketl
erde irtifa kaybı yaşanmıyor. Aktifler yüzde 12 büyüdü. Ciro 27.3 milyara, özkaynaklar ise 19.5 milyar TL'ye ulaştı. Çalışan sayımız 48 bin 535 oldu. Şirketleri 'basiretli tüccar' gibi yönetiyoruz. 323 şirketin tasviyesini planlıyoruz." 35 MİLYARLIK REZERVİ VAR
16 yıllık süreçte Bank Asya
hariç bankacılık sektöründe kriz olmamasının rezervlerini büyüttüğünü söyleyen Gülal, "34.7 milyar TL'lik rezerv Avrupa'daki en büyüklerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var. 23 milyar dolar tahsilat sağladık" dedi. Gülal, Bank Asya'daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında 974 milyon TL'lik ödemenin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. EN HIZLI BÜYÜYEN BOYDAK
TMSF
bünyesinde yer alan en büyük şirket olan Boydak'ın büyüme oranları diğer şirketlerin üstüne çıktı. Geçen yıl Boydak yüzde 30 büyüdü. Kayyuma
devredildiğinde 8 milyar TL aktifi olan Boydak, şu anda 9.6 milyar TL'lik aktif büyüklüğüne ulaştı. Şirkette 14 bin 432 kişi çalışıyor. Boydak Holding
CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Boydak'ın dünyada üretilen yatak kumaşının dörtte birini tek başına ürettiğini belirtti. Boyteks firmasının dünyada tek çatı altında en yüksek üretimi yapan fabrika olduğunu belirten Ertekin, ihracatın yanı sıra rakiplere satışlarının olduğunu vurguladı.