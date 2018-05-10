Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kıdem tazminatları ile ilgili son dakika gelişmesi!

Kıdem tazminatları ile ilgili son dakika gelişmesi!

İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi durumunda veya ‘ikale’ sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiye tabi olup olmadığı belirsizliği torba yasa ile giderildi. Buna göre 2018 için yıllık 5001 TL olan tavanını aşmayan ödemelerde vergi alınmayacak. Kamuda çalışan 4/B ve 4/C’li çalışanlara, daha önce kesilen vergi iade edilecek.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 11:14
Kıdem tazminatları ile ilgili son dakika gelişmesi!

İş akdinin anlaşmalı feshi durumunda ödenen tazminattan vergi alınıp alınmayacağına ilişkin tartışma sona eriyor. Yıllık tavanını (2018 için 5001 TL) aşmayan ödemeler için vergi alınmayacak. Habertürk'ün haberine göre kamuda çalışan 4/B ve 4/C'li çalışanlara, işin sona ermesinin ardından tazminatları üzerinden daha önce kesilen gelir vergisi iade edilecek. İş akdiyle çalışanlar 15 yıl sigorta 3600 gün prim koşulunu yerine getirerek istifa ettiklerinde, emekli olduklarında, askere gittiklerinde, kadın işçiler evlendiklerinde kıdem tazminatı alabiliyor. İşveren haksız yere işten attığında da kıdem tazminatı ödeniyor. Kıdem tazminatında, binde 7.59 oranındaki damga vergisi dışında vergi kesintisi yapılmıyor. Çalışılan her yıl için, kıdem tazminatına esas ücret üzerinden damga vergisi düşüldükten sonra kalan tutar ödeniyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıdem tazminatları ile ilgili son dakika gelişmesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN