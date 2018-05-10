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’den hayvancılığa destek

Giriş Tarihi: 10.5.2018
GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca başlatılan "500 Bin ve 250 Bin Düve Projeleri" kapsamında, yetiştiricilere edindirilecek olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar 'in güvencesinde olacak. 250 Bin için "Dar Kapsamlı Tarife", 500 bin Anaç Koyun Projesi için ise hırsızlık teminatının da dahil olduğu "Geniş Kapsamlı Tarife" üzerinden işlemler gerçekleştirilecek. Hayvan popülasyonunun artırılması, et ithalatının önlenmesi ve ülkemizdeki hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlanması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan Projeler, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yürütülüyor. Primlerin %50'si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinden, kalan %50'lik tutar ise üreticiden tahsil edilmeyerek TARSİM tarafından karşılanacak.
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TARSİM’den hayvancılığa destek
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