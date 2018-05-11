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300 bin öğrenciye kredi borcu müjdesi

300 bin öğrencinin öğrenim kredisine bağlı gecikme leri siliniyor. 3.9 milyarlık öğrenim kredisi yapılandırılıyor. Eylülden itibaren yeni ödeme takvimi hazırlanacak

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018
300 bin öğrenciye kredi borcu müjdesi
Hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrencinin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Karar kapsamında öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcu yeniden yapılandırılacak. Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme i alınmayacak. SABAH'a konuşan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü , "Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde 'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek" dedi.

BAŞVURU MALİYE'YE
Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödeyecek öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Bakanlığa müracaatla birlikte öğrencilere yeni ödeme takvimleri faizler silinmiş halde sunulacak. Kredi larının yapılandırmasından yaklaşık 1 milyon 37 bin öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcunu yapılandırması sağlanacak.
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300 bin öğrenciye kredi borcu müjdesi
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