İkinci bahar paketi

Hükümet, ikinci bahar paketiyle de milyonların cebine yansıyacak, günlük yaşamına dokunacak, ödeme kolaylıkları ve rahatlama sağlayacak adımlar atıyor. Tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borcu bulunan 50 bine yakın çiftçiye de müjdeli haber geldi.Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borç larının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanacak. Çiftçilerin borçları, desteklemelerinden mahsup edilerek elektrik dağıtım şirketlerine ödenecek. Yine aynı paket kapsamında 1.2 milyar liranın üzerindeki köprü, yol geçişi cezaları yeniden yapılandırılacak, binlerce şirketin eksik bildirim kaynaklı cezaları af edilecek.Meclis Başkanlığı'na sunulan pakette yer alan bazı önemli başlıklar şöyle:Düzenleme kapsamında 1.2 milyar liralık köprü, yol geçişi cezası yeniden yapılandırılıyor. Otoyollar başta olmak üzere parasını ödemeden geçiş yapanlara kesilen cezalar ve faizlerin bir kısmı silinecek, bir kısmı taksitlendirilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirimlerindeki eksiklikler nedeniyle ceza kesilen binlerce işletmenin de yüzü güldü. Bildirgelerde hesap hatası yüzünden kesilen cezalar düzenlemeyle verilecek 15 günlük ek süre içinde düzeltilirse cezalar silinecek. Mevcut uygulamada bildirimlerde kuruluşlardan kaynaklı hatalarda için bile ceza kesilebiliyor.İskân Kanunu'ndan kaynaklanan sorunlar da çözülüyor. Bu kapsama neler gireceği konusundaki çalışma devam ediyor.Çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçları takibe girmeden tahsil edilebilecek. Bu çiftçilerin ödenmeyen sulama işletme, bakım ücreti, su kullanım hizmet bedeli, elektrik enerji borcu bulunması halinde DSİ, elektrik dağıtım şirketi ya da perakende şirketince tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilecek. Borç tutarı, çiftçilerin destekleme ödemelerinden mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye, elektrik dağıtım şirketine veya elektrik perakende satış şirketine ödenecek.Yeni dönemde dövizle kredi kullandıran bankaların da sorumluluğu olacak. Bankalar müşterinin dövizle borçlanma kriterlerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda titiz davranacak. Gerekli kontrolü yapmayan bankalara 50 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza verilecek. Türk Parasını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine'ye ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gerçek-tüzel kişilerden isteme yetkisi veriliyor. Hazine, kamu kurumlarından devletin güvenliği, aile hayatının gizliliği, meslek sırrı gibi hükümler saklı kalmak koşuluyla her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek.İhalenin pazarlık usulüyle yapılma koşuluna netlik kazandırmak amacıyla Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılıyor. Doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması koşuluna 'yapım tekniği açısından özerklik arz eden' başlığı da ekleniyor.Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerleri, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınarak yeniden belirleniyor. Finans sektöründe faaliyet gösterenler, kayıtlarını yabancı para birimiyle tutmalarına izin verilenler bundan yararlanamayacak. Mükellefler yeniden değerleme işlemlerini, 30 Eylül 2018'e kadar yapacak. Taşınmazların yeniden değerleme sonrası ve yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki fark, pasifte özel bir fon hesabına alınacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin haziranın ilk haftasında ödeneceğini söyledi. Bayram ikramiyesinin emeklilerin en temel beklentisi olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Allah nasip etti, inşallah haziran ayının ilk haftasında ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Emeklimize hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda biner lira ikramiyeyle ilgili çok güçlü bir adımı atacağız. Birileri diyor ki 'biz dedik de oldu.' Öyle bir şey yok. Üç dört aydır masamızdaydı, gündemimizdeydi" dedi. ANKARA