Varlığını getirenin yüzü gülecek

Varlık Barışı
bir yandan güvenli liman arayan milyarlarca doları Türkiye'ye çekerken diğer yandan da binlerce işletmeye bilançolarını, aktiflerini güçlendirme fırsatı veriyor. İşletmeler
, varlık barışından yararlanarak kenarda duran para, altın, döviz
ve gayrimenkulünü aktiflerine dâhil ederek bilançolarını güçlendirecek. Atıl duran bu kaynaklar ekonomiye kazandırılırken hem devlet hem de işletmeler kazanacak. Maliye Bakanlığı
varlık barışının ne tür imkanlar sunduğundan kimlerin yararlanacağınakadar en çok merak edilen 10 soruya açıklık getirdi. 10 SORUDA VARLIK BARIŞI 1-
Kimler yararlanabilecek?
Yurt dışından getirilecek varlıklar açısından tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek. Yurt içinde de tüm gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecek. 2-
Hangi varlıklar konu edilebilecek?
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, banka veya aracı kurumlara bildirilerek yurda getirilebilecek. 3-
Ne kadar sürede nereye bildirimde bulunulacak?
Yurt dışından getirilen varlıklar için banka ve aracı kurumlara bildirimde bulunulacak. Yurt içindeki varlıkların ise vergi dairesine beyan edilecek.
Bu bildirim ve beyanların en geç 30 Kasım
'a kadar yapılması gerekiyor.
4- Barış ne tür imkânlar sağlıyor?
Yurt dışı varlıkların üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ve hesaplanan verginin süresinde ödenmesi durumunda bu varlıklarla ilgili hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. . 5-
Geçmişe yönelik vergi incelemesi ile karşı karşıya kalabilir miyim?
Geçmişe dönük vergi incelemesi olmayacak. Bankaların kaynağını araştırma sorumluluğu olmayacak.
6- Devlet vergi alacak mı?
Temmuza kadar getirilen varlıklar için vergi ödenmeyecek.
Temmuzdan sonra gelen varlıklar için ise yüzde 2 vergi alınacak. 7-
Sadece para, altın gibi varlıklar mı bu kapsamda değerlendirilecek?
Yurt içinde yararlanacaklar taşınmazlarını da uygulamaya konu edecek.
Yurt dışından varlıklarını getirenler, isterlerse tekrar yurt dışına götürebilecek. 8-
Kredi borçlarına kolaylık var mı?
Kredi borcunun 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde varlıkların getirilme şartı da aranmayacak. 9-
İştirak kazançları da varlık barışı kapsamına alınıyor mu?
Düzenlemeye yurt dışı iştirak kazançları da dahil ediliyor. 10-
Varlıklar nasıl kullanılacak?
Getirilen varlıkların daha sonraki kullanımında bir kısıtlama olmayacak.