Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Anadolu Farm operasyonu

operasyonu

üzerinden faaliyet yürüten merkezli firmasına üye topladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:44
Anadolu Farm operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üzerinden faaliyet yürüten Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne () üye topladığı ve bu kişilerin şirkete yatırdığı paradan prim aldığı iddia edilen Y.Ö, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Farm operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN