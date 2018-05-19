Vatandaş gramajı azaltıp ucuzu aldı

Ramazanın
vazgeçilmezi iftariyeliklerin fiyatları STK'ların 'zam
yok' söylemlerine rağmen fırsatçıların manipülasyonuyla yerinde duramadı. Yıl başında yükselişe geçen et ve süt ürünleri
ndeki fiyat artışı ramazanda da yüzde 5-7 arasında devam etti. Meyve ve sebzeyi ise yüksek hasat kurtardı. Market yöneticileri artan fiyatlar nedeniyle vatandaş
ın daha düşük gramajlara ya da market markalı ürünlere yöneldiğini belirtirken alışveriş sıklığının ise bir önceki ramazana göre azaldığını ifade ediyorlar. 2017'YE GÖRE % 15 ARTIŞ VAR
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Mustafa Songör, beyaz ve kırmızı ette zammın devam ettiğini, süt ürünlerinde ise geçen ay başlayan fiyat artışlarının ramazan dönemine de yansıdığını söyledi. Geçen yıl ramazan dönemine göre fiyatlarda ortalama yüzde 15 oranında artış olduğunu belirten Songör, "Hammaddesi dolarla alınan temizlik ürünleri, bebek bezi gibi ürünlerdeki fiyat artışı yüzde 50" ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken
ise, piyasada dolara bağlı fiyat artışları olduğunu ve bunun tamamen spekülatif olarak yapıldığını dile getirdi.