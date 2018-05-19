Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Vatandaş gramajı azaltıp ucuzu aldı

gramajı azaltıp ucuzu aldı

Gıda fiyatlarındaki artış ramazanda da durmadı. Et ve yükselmeye devam etti. Geçen yılın ramazan dönemine göre fiyatlar ortalama yüzde 15 artış gösterdi. ise gramajı azaltıp ucuzu satın aldı

PINAR ÇELİK NACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018
Vatandaş gramajı azaltıp ucuzu aldı
Ramazanın vazgeçilmezi iftariyeliklerin fiyatları STK'ların ' yok' söylemlerine rağmen fırsatçıların manipülasyonuyla yerinde duramadı. Yıl başında yükselişe geçen et ve ndeki fiyat artışı ramazanda da yüzde 5-7 arasında devam etti. Meyve ve sebzeyi ise yüksek hasat kurtardı. Market yöneticileri artan fiyatlar nedeniyle ın daha düşük gramajlara ya da market markalı ürünlere yöneldiğini belirtirken alışveriş sıklığının ise bir önceki ramazana göre azaldığını ifade ediyorlar.

2017'YE GÖRE % 15 ARTIŞ VAR
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Mustafa Songör, beyaz ve kırmızı ette zammın devam ettiğini, süt ürünlerinde ise geçen ay başlayan fiyat artışlarının ramazan dönemine de yansıdığını söyledi. Geçen yıl ramazan dönemine göre fiyatlarda ortalama yüzde 15 oranında artış olduğunu belirten Songör, "Hammaddesi dolarla alınan temizlik ürünleri, bebek bezi gibi ürünlerdeki fiyat artışı yüzde 50" ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı ise, piyasada dolara bağlı fiyat artışları olduğunu ve bunun tamamen spekülatif olarak yapıldığını dile getirdi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş gramajı azaltıp ucuzu aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN