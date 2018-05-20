Milli projelerle 42 şehit yakınına ev

İstanbul Emniyet
Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile 2017 ve 2018 yıllarında hayata geçirilen "Millileşme Projeleri" kapsamnda şehit yakınları unutulmadı. İstanbul
Emniyeti'nin kadrosunda görev yaparken şehit olan polis yakınlarına yönelik "Emanetlerimize ev projesi" 2017'deki başarılı yerli ve milli proje
lerin arasında yer aldı. Proje, İstanbul'da şehit olan 67 polisin ailesine ev almak için başlatıldı. Proje kapsamında 42 şehit ailesi yeni evlerine kavuştu. Şehit ailelerine teslim edilen daireler İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nde biriken paralarla alındı. Evler şehit çocuklarına, çocukları yoksa eşlerine, bekarsa anne ve babasına teslim edildi.
2017'da "Büyük Aile
Projesi" ile birlikte diğer illerde ikâmet eden 75 şehit ailesi 4'er gün İstanbul'da misafir edildi. Boğaz turu ve İstanbul'un en gözde noktalarına geziler düzenlendi. Projeler halen sürüyor. KANGAL VE AKBAŞ'A BÜYÜK İLGİ VAR ASELSAN
üretimi yerli bomba imha robotları "Çetin" ve "Kaplan" da "Millileşme projeleri" kapsamında polisler tarafından sahada kullanılmaya başlandı ve kısa bir sürede başarılı sonuçlara ulaşıldı. Ağustos 2017'de bir Ar-Ge projesi kapsamında hayata geçirilen "Asayiş Devriye Köpeği - Kangal ve Akbaş Yetiştirme Projesi"nin hedeflerinden biri de yerli ırkı yaygınlaştırmak. Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri, Türkiye'de ve dünyada ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. Köpekler özellikle turistik bölgelerde yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.
'Mıllıleşme
projeleri' kapsamında
hayata
geçirilen "Milyon
Taşı Huzur İstanbul"
ve "Mobil
Park Polisi" projesi
ile yabancı
turistlerin sorunları
hızla çözülüyor.
Yine 2017
ülke turizmine
katkı için hayata
geçirilen bir
diğer proje de
Polis Mehteran
Takımı oldu.