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lerle 42 şehit yakınına ev

Müdürlüğü’nün 2017-2018 yıllarında hayata geçirdiği “Millileşme projeleri” kapsamında, 42 şehit polisin ailesine evleri teslim edildi. Sırada birçok ses getiren proje var

EMİR SOMER
EMİR SOMER Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018
Milli projelerle 42 şehit yakınına ev
Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı ile 2017 ve 2018 yıllarında hayata geçirilen "Millileşme Projeleri" kapsamnda şehit yakınları unutulmadı. Emniyeti'nin kadrosunda görev yaparken şehit olan polis yakınlarına yönelik "Emanetlerimize ev projesi" 2017'deki başarılı yerli ve lerin arasında yer aldı. Proje, İstanbul'da şehit olan 67 polisin ailesine ev almak için başlatıldı. Proje kapsamında 42 şehit ailesi yeni evlerine kavuştu. Şehit ailelerine teslim edilen daireler İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nde biriken paralarla alındı. Evler şehit çocuklarına, çocukları yoksa eşlerine, bekarsa anne ve babasına teslim edildi.
2017'da " Projesi" ile birlikte diğer illerde ikâmet eden 75 şehit ailesi 4'er gün İstanbul'da misafir edildi. Boğaz turu ve İstanbul'un en gözde noktalarına geziler düzenlendi. Projeler halen sürüyor.

KANGAL VE AKBAŞ'A BÜYÜK İLGİ VAR
üretimi yerli bomba imha robotları "Çetin" ve "Kaplan" da "Millileşme projeleri" kapsamında polisler tarafından sahada kullanılmaya başlandı ve kısa bir sürede başarılı sonuçlara ulaşıldı. Ağustos 2017'de bir Ar-Ge projesi kapsamında hayata geçirilen "Asayiş Devriye Köpeği - Kangal ve Akbaş Yetiştirme Projesi"nin hedeflerinden biri de yerli ırkı yaygınlaştırmak. Akbaş ve Kangal cinsi polis köpekleri, Türkiye'de ve dünyada ilk olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. Köpekler özellikle turistik bölgelerde yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

'Mıllıleşme projeleri' kapsamında hayata geçirilen "Milyon Taşı Huzur İstanbul" ve "Mobil Park Polisi" projesi ile yabancı turistlerin sorunları hızla çözülüyor. Yine 2017 ülke turizmine katkı için hayata geçirilen bir diğer proje de Polis Mehteran Takımı oldu.
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Milli projelerle 42 şehit yakınına ev
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