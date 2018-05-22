Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Denizbank`ın satışı için anlaşma sağlandı

`ın satışı için anlaşma sağlandı

ve , `ın yüzde 99,85 hissesi için anlaştılar.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:32
Denizbank`ın satışı için anlaşma sağlandı

'nın en büyük bankası , yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu 'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında 'ye satmak için anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamaya göre, , Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin onayını gerektiren satış sürecinin 2018 yılı içinde
tamamlanması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, müzakerelerin başladığı 2017 ile anlaşmanın tamamlandığı tarih arasındaki dönem için Sberbank'a faiz ödeyecek.

31 Ekim 2017'den anlaşmanın tamamladığı tarihe kadar Denizbank'ın elde edeceği karlar ise Emirates NBD'nin hesabına geçecek.

Sberbank, Denizbank'ı 3 milyar euro civarında bir bedelle 2013 yılında satın almıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Anlık hikâyelerle heyacan dorukta
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizbank`ın satışı için anlaşma sağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN