Denizbank`ın satışı için anlaşma sağlandı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu Denizbank'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Emirates NBD'ye satmak için anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin onayını gerektiren satış sürecinin 2018 yılı içinde

tamamlanması bekleniyor.

Yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, müzakerelerin başladığı 31 Ekim 2017 ile anlaşmanın tamamlandığı tarih arasındaki dönem için Sberbank'a faiz ödeyecek.

31 Ekim 2017'den anlaşmanın tamamladığı tarihe kadar Denizbank'ın elde edeceği karlar ise Emirates NBD'nin hesabına geçecek.

Sberbank, Denizbank'ı 3 milyar euro civarında bir bedelle 2013 yılında satın almıştı.