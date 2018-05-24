Prof. Dr. Kerem Alkin kurdaki kısmi dalgalanmayı A Haber'de değerlendirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan 'Arka Plan' programında ekonomi gündemini değerlendiren Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, "Her şeyden önce Merkez Bankasının bu akşam attığı adım uluslararası çevreler tarafından dozajı arttırılarak yürütülmeye çalışılan para politikasında araç bağımsızlığı olmadığına dair iddiaları çürüten bir adım olmuştur." dedi.

Kerem Alkin'in değerlendirmesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

"TCMB'nin attığı bu adım uluslararası çevreler tarafından dozajı arttırılarak yürütülmeye çalışılan para politikasında araç bağımsızlığı olmadığına dair iddiaları çürüten bir adım olmuştur. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ısrarla vurguladığı nokta şudur: 'Benim araç bağımsızlığım geçerlidir ve dolayısıyla bu tür kararlar alma konusunda üzerimde herhangi bir siyasi baskı söz konusu değildir' değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Kerem Alkin: Piyasalar olumlu karşılayacaktır

Eğer iddia edilen siyasi baskı söz konusu olsaydı, geç likidite penceresinde ve borçlanma faiz oranında 3 puanlık bir artış kesinlikle gündeme bile gelmezdi.

MERKEZ'DEN PİYASALARA NET MESAJ

TCMB enflasyonla mücadele konusunda daha da para politikasını sertleştireceğine dair net bir mesaj veriyor piyasalara. Piyasaların uzun bir süredir tartıştığı ve olmayacağı konuşulan bu adımın atılması, piyasalar tarafından olumlu karşılanacaktır. Yeniçeri ocağının kazan kaldırması gibi "bize faizi verdiniz ama biz daha da isteriz gibi" piyasanın etik değerlerini aşan taleplerle bir tarafa sürüklenirse herkesin oturup bunu düşünmesi gerekir.

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BAZUKA YAKLAŞIMI

Bu yapılana (Merkez Bankası'nın hamlesi) ekonomi literatüründe bazuka yaklaşımı diyoruz. Bunun anlamı, Merkez Bankasının piyasadaki aşırı dalgalanmayı söndürmek adına birden bire sert bir hareket yapmasıdır.