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Son dakika: 25 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 15:39
Son dakika: Polis akademisine 25 bin 500 polis adayı alınacak

Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Müdürlüklerine () 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne () 3 bin ve lise mezunlarından Okullarına () 2 bin 500 polis adayı alınacak.

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı () ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

EMNİYETE TAZE KAN

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı.

Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

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Son dakika: Polis akademisine 25 bin 500 polis adayı alınacak
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