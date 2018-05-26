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: İki Rus bir Suudi ediyor

Giriş Tarihi: 26.5.2018
Yiğit Çağlayan: İki Rus bir Suudi turist ediyor
, Türkiye'ye gelen profilini anlamak, buna göre güçlü olduğu ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek üzere yurtdışı kart verilerini incelemeye aldı. Türkiye'de ellerindeki harcama datalarını turizm sektörü özelinde kullanmak istediklerini söyleyen Mastercard Genel Müdürü , kişi başına en fazla harcamanın Arap turistler tarafından yapıldığını belirtti. Çağlayan, "Suudi turistler kişi başı bin 200 dolarlık harcama yaparken, Ruslarda bu rakam 600, Almanlarda ise 900 dolar düzeyinde" dedi. 2017 verilerine göre ise harcamalardaki pay Almanlar'da yüzde 2 artarak 837 dolar, Suudiler'de yüzde 15 artarak bin 188 dolara çıktı.

% 30'U E-TİCARET OLACAK
Türkiye'de üç yılda toplam harcamaların yüzde 30'unun elektronik ticaretten geçeceğini vurgulayan Çağlayan, "Bu yıl kart pazarı yüzde 20'lerde büyüyor. Kredi kartı özelinde yüzde 15'lerde. Her 100 işlemden 4'ü mobil veya temassız ödeme olmaya başladı. Yüzde 33 oranında da kartı kullanıyoruz. Her 3 işlemden birini banka kartıyla yapmaya başladık. Banka kartında büyüme oranı yüzde 38" diye konuştu.
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Yiğit Çağlayan: İki Rus bir Suudi turist ediyor
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