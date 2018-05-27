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’nde ilk Türk Akça

Giriş Tarihi: 27.5.2018
Ukrayna Yatırım Konseyi’nde ilk Türk Akça
'daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaşan lifecell, Ukrayna'nın en önemli yatırımcılarından biri haline geldi. lifecell kısa bir süre önce yeni yönetim merkezine geçerken, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ise, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun başkanlık ettiği Ukrayna Ulusal 'ne seçilen tek Türk olarak konsey toplantılarına katıldı. lifecell'in, Ukrayna'daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geldiğini belirten Akça, "Bu yatırımlar 'yi ülkedeki en büyük 3 yabancı sermaye yatırımcısından biri haline getirdi" dedi. lifecell Başkent Kiev'de yeni bir yönetim merkezine taşınırken, açılıa katılan Turkcell Genel Müdürü , "Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu daha da güçlendirmeye odaklandık. Türkiye dışındaki en büyük yönetim üssümüzü de Ukrayna'da konumlandırmış oluyoruz" dedi.
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Ukrayna Yatırım Konseyi’nde ilk Türk Akça
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