Ukrayna Yatırım Konseyi’nde ilk Türk Akça

Ukrayna
'daki
yatırımları 2 milyar
dolara yaklaşan lifecell,
Ukrayna'nın en
önemli yatırımcılarından
biri haline geldi. lifecell
kısa bir süre önce
yeni yönetim merkezine
geçerken, Turkcell
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça
ise, Ukrayna
Cumhurbaşkanı Petro
Poroşenko'nun başkanlık
ettiği Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi
'ne seçilen
tek Türk olarak konsey
toplantılarına katıldı.
lifecell'in,
Ukrayna'daki en büyük
yabancı yatırımcıların
başında geldiğini belirten
Akça, "Bu yatırımlar Türkiye
'yi ülkedeki
en büyük 3 yabancı sermaye
yatırımcısından
biri haline getirdi" dedi.
lifecell Başkent Kiev'de
yeni bir yönetim merkezine
taşınırken, açılıa
katılan Turkcell Genel
Müdürü Kaan Terzioğlu
,
"Faaliyette bulunduğumuz
ülkelerde konumumuzu
daha da güçlendirmeye
odaklandık.
Türkiye dışındaki en
büyük yönetim üssümüzü
de Ukrayna'da konumlandırmış
oluyoruz" dedi.