Doğa Sigorta ile İTÜ Spor Kulübü’nden işbirliği

Doğa Sigorta
, İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Spor Kulübü ile spora destek, gençlere daha iyi bir gelecek için sponsorluk anlaşması imzaladı. Doğa Sigorta merkez ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı ile İTÜ Spor Kulübü Başkanı Harun Erdenay
katıldı. Anlaşma kapsamında, Doğa Sigorta İTÜ Spor Kulübü'nün Amerikan futbolu, Basketbol U18 ve Voleybol gibi en çok talep gören amatör branşların takımlarına sponsor olacak. Ayrıca, İTÜ Spor Kulübü'nün basketbol spor okullarında farklı yaş gruplarından gençlere 1 yıllık burs verilecek. İmza töreninde konuşan Nihat Kırmızı şunları söyledi: "İTÜ Spor Kulübü gibi köklü bir kulübe destek olmak ve birlikte bir gönül birliğine girmekten, gençlere fayda sağlamaktan dolayı onur duyuyoruz."