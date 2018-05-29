Milli gururumuz ASELSAN halka arz oluyor... ASELSAN halka arz süreci başlıyor

ASELSAN'ın halka arz süreci başlıyor. Milli gururumuz niteliğinde olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması için 1975'te kurulan, şu anda dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi içinde 57'nci sırada olan Aselsan'ın ikincil halka arzı için geri sayım başladı. Yüzde 84.58'i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan Aselsan'ın 1 milyar lira olan sermayesi yüzde 14 artırılarak 1 milyar 140 milyon liraya çıkarılacak. Halka arzı temsil eden 140 milyon adet hisse senedi 21.35-26.00 TL fiyat aralığında arz edilecek. Ortalama fiyat ise 23.68 TL olarak belirlendi. Hisse senetleri için 31 Mayıs-1 Haziran'da talep toplanacak. Halka arz sonrasında yüzde 15.3 olan halka açıklık oranı yüzde 25.7'ye çıkacak. Hisseler 7 Haziran'da işlem görmeye başlayacak.

1.2 MİLYAR YAPAY ZEKAYA

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi, yüzde 40'ı yurtdışı yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan fiyat aralığına göre 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 640 milyon TL arasında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 40'ı yapay zeka çalışmalarına, yüzde 10'u işletme sermayesine, yüzde 20'si Ar-Ge'ye, yüzde 30'u ise satın alma ve birleşme operasyonlarında kullanılacak. Halka arza ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, yurtiçi yatırımcılara ayrılan tahsisata dikkat çekerek, "Milletimizin şirketini milletimize ayırdık" dedi. Aselsan'ı "her mühendisin içinde yer almayı hayal ettiği Türkiye'nin gözbebeği güzide bir şirket" olarak tanımlayan Görgün, "Türkiye'nin Aselsan'ı, milletin hayaliyiz" diye konuştu. 2022'ye kadar imzalanmış 7.5 milyar dolarlık sözleşmelerinin olduğunu hatırlatan Görgün, 2017'de 784 milyon lira tutarında olan ihracatın 5 yıl içinde 1 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi. Aselsan'ın 2017 Ar-Ge harcaması 1.7 milyar TL ve cironun yüzde 7'si. Firma bu rakamla savunma saniyisinin yüzde 38'ini tek başına gerçekleştiriyor.

YABANCIDAN YOĞUN İLGİ

Haluk Görgün, 19 Mayıs'ta başladıkları roadshow'da 8 günde 23 oturumda BAE, İngiltere, Amerika, Macaristan ve Katar'da 33 kurumsal yatırımcıyla görüştüklerini söyledi. Görgün, Polonya, Almanya, İngiltere ve İsviçre'de yerleşik 15 kurumsal yatırımcıyla toplantıları olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Başta Ortadoğu olmak üzere, toplantı yaptığımız her ülkede yoğun ilgi gördük. Aselsan'ın büyüme hikâyesini kurumsal yatırımcılar izliyor ve artacağından eminler. Bunca toplantıdan çıkardığımız ortak mesaj bu oldu. Yurt içinde hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarımızın ilgisini de düşündüğümüzde halka arzı başarıyla tamamlayacağımıza olan inancımız tam." Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Okan Turan da yurtiçi tahsisatın yarısını 100 bin yatırımcının alacağını söyledi.

BEŞ KITADA 63 ÜLKEDE

Aselsan'ın yurt içindeki 7 iştiraki yanında yurtdışında Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan ve Malezya'da ortağı olduğu 6 şirketi var. Görgün, "Beş kıtada 63 ülkede tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği ürünlerimiz kullanılıyor" dedi.

EMEKLİLİK FONU GİBİ

Aselsan hisselerine ilişkin yurtdışında uzun vadeli kârlılık gözetildiğini dile getiren Görgün, "Roadshow'larda, uzun vadeli takip edilen fonların yatırım yapmak istediği algısını hissettik. Yurtdışı hissedarların çoğu emeklilik fonları. Türkiye'deki bireysel yatırımcılar da emekli fonu gibi algılıyorlar. Her ay düzenli olarak Aselsan hissesi alan yatırımcılar var" yorumunu yaptı.

ASELSAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %84,58'i TSKGV'ye aittir, %15,3'lük kısım ise Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunmaktadır. ASELSAN bugün, özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde yer alan, yerel kuruluşlar ile işbirliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline gelmiştir.

ASELSAN, vizyonundaki teknoloji vurgusu ile "Küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir milli teknoloji firması olmak" hedefini benimsemiştir.

Bu başarının kilit faktörlerinden olan 5000'i aşkın çalışanı bünyesinde yer alan nitelikli mühendislik kadrosu ile ASELSAN, yıllık cirosunun ortalama %6'sını, kendi özkaynakları ile finanse edilen Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktadır.

ASELSAN HİSSESİ NASIL SATIN ALINIR?

ASELSAN'ın ikinci halk arzı satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. Bu arz ile birlikte halka açıklık oranının yüzde 25,70'e çıkarılması planlanıyor. Yeni paylar, bir lotu 21,35-26,0 lira fiyat aralığında halka arz edilmeye başlanacak. ASELSAN'ın ikinci arzı 31 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında halkın talebine sunulacak.

HİSSE SENEDİ ALIMI

Aselsan hisse senetlerini alabilmeniz için bir yasal bir aracı kurum ya da banka aracılığı ile yatırım hesabı oluşturulmalıdır. Yasal olmayan hiçbir kurumdan ya da yasal olmayan aracıyla bu konuda irtibata geçmeyiniz. ASELSAN'ın hisse senedi bölümünden "asels" kodlu aselsan hisse senedini alabilirsiniz. İkinci arz konusuyla ilgili ASELSAN'ın resmi açıklamasını bekleyiniz.

3 MİLYON GELİR BEKLENİYOR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin ikincil halka arzı ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görgün, yüzde 60'lık payın yurtiçi yatırımcılara ayrıldığını ifade ederek, "İkincil halka arz süreci aslında geçtiğimiz yılın son aylarında yönetim kurulunda verilen kararla başlamıştı. Haziran ayı itibariyle de bunun sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta borsada işlem gören yüzde 15'lik bir payımız var ve bu pay borsada askıya alındı.

Bu ikincil halka arz sürecinin doğası olan bir süreç. Yeni hisselerin dağılım oranları ve pay başına düşen miktar belirlendi. Biz ikincil halka arzda bizim büyüklüğümüzdeki yapılan halka arzların aksine ağırlıklı olarak yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımlarımızı öncelikledik. Yüzde 60'lık pay yurtiçine ayrılacak bu yüzde 60'ın yüzde 30'u kurumsal yüzde 30'u bireysel yatırımcılara açık olacak. Yurtdışına ayrılan pay ise sadece yüzde 40'lık bir kısım olacak. Bizim bu halka arz sürecinde basacağımız hisse ve belirlenen minimum ve maksimum limitler çerçevesinde beklediğimiz 2 milyar 989 milyon TL ile 3 milyar 600 milyon TL arasında bir gelir olacak. Bu geliri de şirketimizin büyümesini, teknolojik olarak ilerlemesini sağlayacak alanlarda yatırımlar yapacağız" diye konuştu.