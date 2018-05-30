Çizme euroyu ezdi geçti

Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya
'da yaşanan siyasi kriz
, çizmenin dışına da taştı. İtalya'da euro karşıtı bir koalisyon hükümetinin kurulmasına izin verilmeyince yapılacak yeni seçimler de bir 'referandum' havasına büründü. İtalya seçimleri euronun geleceğini etkileyecek. İtalya'da bu yaşananlardan sonra euro salı günü 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi 94.77'ye yükselirken, euro/dolar paritesi de 1.16'nın altını gördü. Para birimi, Kasım 2017'den bu yana ilk kez 1.16 $ seviyesinin altına düştü.
GÜVEN KAYBI SINIRDA
25 yılın en kötü günlerini geçiren İtalyan hükümet tahvillerinde de ciddi düşüşler yaşandı. Seçimi kazanan Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini
de dün yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki seçim siyasi değil, İtalya'nın özgür bir ülke olmasını isteyenlerle hizmetkar ve esir olmasını isteyenler arasında gerçek bir referandum olacaktır" dedi. Buna karşılık Merkez Banka
sı Başkanı Ignazio Visco, devletin yatırımcıların güvenini kaybetmesine ramak kaldığını söyledi. Policy Sonar'ın Başkanı Francesco Galietti ise "Bu seçim Avrupa Birliği ve euro için fiilen bir referandum gibi olacak. Tüm Euro Bölgesi'nin varoluşu için bir tehlike" diye konuştu.
EN ÇOK DEUTSCHE ETKİLENDİ
Avrupa'nın en borçlu ülkelerinden biri olan İtalya'nın krizinden en çok etkilenen banka ise Deutsche Bank
. Deutsche'nin hisse fiyatı 10 euronun altına düşmüş durumda. Yaşanan gelişmelerin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığını bildirdi. Moody's'den yapılan açıklamada ülkede politik risklerin arttığı, bu nedenle de İtalya'nın Baa2 olan kredi notunun düşürülmesi yönünde izlemeye alındığı kaydedildi. Açıklamada İtalya'da sonbahar aylarında yeniden genel seçime gidilmesi olasılığının olduğu, artan politik risklerin sonucunda ülkenin mali gücünün zayıflamasından endişe edildiği vurgulandı. Önceki gün açıklanan plana göre Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye Masası eski Şefi Carlo Cottarelli, erken seçime kadar görev yapacak geçici hükümetin başkanı olacak.