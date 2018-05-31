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Avrupa'da kriz derinleşiyor! eurodan çıkilir

Alman IFO Enstitüsü Başkanı Hans-Werner , `nın yaşadığı siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı ülkenin larını ödeyemeyecek durumda olduğunu ve ülkede siyasi istikrarın olmayışından dolayı yaşanılan krizin sonunda eurodan çıkacağını iddia etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 15:14
Avrupa'da kriz derinleşiyor! İtalya eurodan çıkabilir

Ekonomi dergisi Wirtschafts Woch'de yayınlanan makalesinde ünlü ekonomist , , para veya teminat vermezse 'nın eurodan vazgeçmesi ihtimali çok yüksek olduğunu belirtti.

"YA BORÇLARIMIZ SİLERSİNİZ YA DA EURO'DAN ÇIKARIZ"

Siyasi reformları erteleyen, devlet harcamalarını güçlü bir şekilde devam ettiren ve var olan ların silinmesini talep eden İtalya'nın 'den "ya borçlarımızı silersiniz ya da eurodan çıkarız" diyerek tehdit ettiğini belirten Sinn, bu söylemlerin İtalya'nın gizli bir hesabının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

KRİZ AB'Yİ SERT ETKİLEDİ!

Sinn, İtalya dış borçlarını ödeyebilmesi için tasarruf reformlarının yerine getirmesi gerektiğini aksi takdirde, iflasa gideceğini ve İtalya'da meydana gelebilecek bir krizin AB'yi de ciddi manada etkileyeceğini söyledi. İçinde bulunduğu krizden çıkamaması halinde İtalya'nın AB ülkelerine zarar vermemesi için euro para biriminden çıkmasının en doğru yol olacağını belirtti.

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Avrupa'da kriz derinleşiyor! İtalya eurodan çıkabilir
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