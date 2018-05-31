Dijital taksi ‘Taxi 7x24’ ile yola çıkıyor

Dünyada ilk defa taksimetreyi içine alarak, mobil uygulama
ları tablete uyarlayan Taxi
7x24 platformu, Turkcell'in 4.5G altyapısı ve uygulamalarını da kullanarak hem şoförler hem de müşterilere dijital yolculuğun keyfini yaşatacak. Platform sayesinde, Turkcell altyapısı ve uygulamalarıyla dijital hale gelecek taksiler, mobil Taxi 7x24 uygulamasının yanı sıra ilk defa BiP üzerinden çağrılabilecek. Paycell ödeme altyapısıyla da yolcular kredi kartı ile güvenli ödeme yapabilecek. Yeni nesil taksi yönetim platformu Taxi 7x24 kullanan araçların içinde şoförler ve yolcular için iki ayrı tablet bulunacak. Şoförler tablet üzerinden taksi çağrılarını görebilecek. Haritadan en iyi rotayı seçerek, taksimetrelerini takip edebilecek. Yolcular ise Turkcell'in dijital uygulamaları fizy, Dergilik, TV+ ile trafik derdini unutacak.
TAXI
7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin anlatıldığı toplantıda konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını söyledi.