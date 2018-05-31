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Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri, 2018 tarihleri arasında yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 15:03
Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri 2018 tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'nin sitesinde, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2018/5) sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

45/A MADDESİ KAPSAMINDA YERLEŞTİRME YAPILACAK

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

ÖSYM, sözleşmeli pozisyonlar, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsayan KPSS-2018/5 'nu yayımladı. Tercih işlemleri, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem taşıyor.

11 HAZİRAN'DA SONA ERECEK!

Adaylar, tercihlerini 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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